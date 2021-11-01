۱ تا ۵ بهمن زمان احتمالی پایان نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان هفته چهارم مسابقات لیگ برتر، «فیفادی» شروع می‌شود و بازیکنان در اختیار تیم ملی خواهند بود. ایران روزهای ۲۰ و ۲۵ آبان به ترتیب با لبنان و سوریه بازی می‌کند. بعد از این دو بازی ملی، مسابقات لیگ دوباره از سر گرفته می‌شود.

سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در خصوص زمان پایان نیم فصل اول لیگ برتر گفت: پیش بینی ما این است که اول تا پنجم بهمن زمان پایان نیم فصل اول لیگ برتر باشد.

مهدی که با رادیو تهران گفتگو می‌کرد، همچنین در خصوص وضعیت زمین چمن مصنوعی چند باشگاه تاکید کرد: از تیم‌های نساجی، مس رفسنجان، فجر سپاسی و نفت مسجد سلیمان خواهش کردیم گزارش پیشرفت کارشان برای زمین اصلی را بدهند. این زمین‌ها موقت است که از آن استفاده می‌کنند.

وی همچنین در خصوص دلیل برگزاری فشرده مسابقات و همزمانی بعضی از دیدارها تصریح کرد: شاید مسابقات فشرده‌تر هم بشود. فصلی داریم که می‌خواهیم تیم‌ها با فاصله زمانی مناسب بازی کنند. اگر بازی‌های یک هفته را در دو، سه روز تقسیم کنیم در نهایت ممکن است چند روز کم بیاوریم و ممکن است لیگ ما به ۵۰ روز تعطیلی برود. باید این فصل را در تاریخ مشخص تمام کنیم تا فصل بعد را به موقع شروع کنیم و ملی پوشان هم برای جام جهانی آماده شوند.

مهدی درباره وضعیت تبلیغات محیطی فوتبال یادآور شد: می دانم که در این مورد باشگاه‌های متقاضی جلساتی داشته‌اند. اگر اتفاق جدیدی رخ بدهد، باید منافع همه ذی نفعان دیده شود. تبلیغات محیطی برای ۱۶ تیم لیگ برتری و همچنین تیم‌های لیگ دسته اولی است. تضامینی وجود دارد که اگر عملی شوند همه چیز میسر است.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در پایان در خصوص زمان حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها گفت: ما از حضور تماشاگران در ورزشگاه استقبال می‌کنیم ولی کسی که این مجوز را صادر می‌کند، سازمانی خارج از فوتبال است. مدیریت بهداشتی باید شیوه نامه‌های مربوطه را ابلاغ کند. از حضور تماشاگران استقبال هم می‌کنیم. دلمان خیلی برای آنها تنگ شده است.