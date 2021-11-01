مراسم تودیع و معارفه مدیران فارابی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بنیاد سینمایی فارابی صبح امروز ۱۰ آبان در سازمان سینمایی برگزار شد.

در این مراسم محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی با اهدای لوح تقدیر از فعالیت هفت ساله علیرضا تابش مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی قدردانی کرد. همچنین در بخشی از این مراسم لوحی به رسم یادبود از سوی کارکنان این بنیاد به علیرضا تابش اهدا شد.

این مراسم با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، یزدان عشیری مشاور رئیس سازمان سینمایی و مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، سعید رجبی فروتن معاون نظارت و ارزشیابی، محمد رحمتی معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی‌، حبیب ایل‌بیگی قائم مقام مدیرعامل و معاون فرهنگی پژوهشی، رائد فریدزاده معاون بین‌الملل، مهدی سجادی خزانه دار و میلاد شُکرخواه مدیر فناوری اطلاعات و سرپرست روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.