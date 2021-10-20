مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی کشور، محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور بر اساس مصوبه هیات امنای فارابی طی حکمی سید مهدی جوادی تهیه کننده سینما و مدیر فرهنگی را به سمت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی منصوب کرد.

متن حکم مدیرعامل جدید بنیاد سینمایی فارابی به این شرح است:

«برادر ارجمند / جناب آقای دکتر سید مهدی جوادی / با سلام و تحیت؛

نظر به سوابق، بینش و دانش انقلابی، اجرایی و فرهنگی جنابعالی، به استناد مصوبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی به موجب این حکم به سمت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی منصوب می‌شوید.

نظر به بازتعریف ماموریت‌ها و رویکرد هیات امناء در ارتقا جایگاه صنعت سینمای ملی که فصل نوینی در عملکرد این بنیاد خواهد بود شایسته است نکات زیر مورد اهتمام واقع شود:

- برنامه ریزی برای تقویت و بازسازی سینمای انقلابی، دینی و اجتماعی با رویکرد خانواده، اخلاق و امید با بهره گیری از همه ظرفیت‌ها و مبتنی بر نقشه راه بیانیه گام دوم انقلاب.

- توجه به کادرسازی و بهره گیری از ظرفیت جوانان بویژه، نسل نوظهور سینما در جهت ایجاد سرمایه انسانی انقلابی برای سینمای ایران.

- بهره گیری کارآمد از دیپلماسی سینمایی با ارتقا جایگاه بین المللی و افزایش سهم سینمای ایران از بازارهای جهانی.

- برنامه ریزی جهت حمایت موثر از تولید آثار سینمایی هدفمند، حرفه‌ای و ارزان قیمت مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی و توجه به همه ژانرها و گونه‌های سینمایی.

- بهینه سازی، شفاف سازی و عدالت محوری در حمایت‌های مالی و کاهش دیوان سالاری و بروکراسی‌های اداری.

- گسترش تعامل سازنده با مجموعه‌های صنفی، هنرمندان و اهالی سینما و سایر موسسات و نهادها.

- تلاش و اهتمام برای حمایت‌های موثر و هدفمند از جشنواره‌های ملی.

- اهتمام به توسعه و تاسیس مجتمع سینمایی فرهنگ در تقویم زمانی مقرر با همکاری موسسه سینما شهر.

- حمایت از جریان اندیشه ورزی با هدف ارتقای متون سینمایی به عنوان پیش نیاز تولید آثار ارزشمند.

- اهتمام ویژه به سینمای کودک و نوجوان و احیای این حوزه با حمایت از خلق آثار ماندگار.

- توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری سینمای ایران و زمینه سازی برای به کارگیری از تکنولوژی‌های نوین جهانی تولید با استفاده از ظرفیت‌های اکوسیستم نوآوری، صنایع خلاق و استارتاپ ها.

- ایجاد مکانیزم‌های تامین سرمایه و توسعه مالی سینما با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌ها.

- ارتقای کیفی وکارکردی پژوهش‌ها وتالیفات سینمایی در قالب کتب، مجلات و مجموعه انتشارات بنیاد.

امید است با تلاش جنابعالی و در ظلّ توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و با همفکری شوراهای عالی تولید، بین الملل و جشنواره‌های سازمان سینمایی شاهد شکوفایی بیش از پیش سینمای انقلاب اسلامی باشیم. مزید توفیقات جنابعالی را از خداوند خواستارم.

همچنین بر خود فرض می دانم از زحمات جناب آقای تابش در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی و سپاسگزاری نمایم.»

سید مهدی جوادی متولد ۱۳۶۶ مدرس دانشگاه و دارای دکتری حقوق بین الملل است. در کارنامه حرفه‌ای او عضویت در جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم سینمایی، مدیر برنامه ریزی جشنواره‌های مقاومت و سینمای دفاع مقدس، مشاور معاون فرهنگی وزیر کار و امور اجتماعی، رئیس کارگروه هنر و رسانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قائم مقامی شبکه کودک و نوجوان صدا و سیما، مدیرعامل و عضو هیات مدیره مرکز نوآوری رایمون، دبیر کمیسیون خدمات محتوایی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و تهیه کنندگی آثار تلویزیونی، مستند، سینمایی و انیمیشن دیده می‌شود.