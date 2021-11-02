افزایش تمایل دموکرات ها برای کنار گذاشتن بایدن در انتخابات ۲۰۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، نظرسنجی که به طور مشترک از سوی رادیو ملی آمریکا، شبکه پی بی اس و موسسه سنجش افکار عمومی «ماریست» انجام شده، حاکی از آن است که میزان رضایت از عملکرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، ۴۳ درصد است؛ اما وقتی پای پاسخ به این سوال مطرح می شود که «آیا طرفداران حزب دموکرات، او را بهترین گزینه برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ می بینند»؛ جواب گزینه «خیر» است.

طبق نظرسنجی انجام شده، دموکرات ها به نسبت مساوی ۴۱ به ۴۱ درصد درباره اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آتی، بایدن نماینده آنها باشد، اختلاف نظر دارند.

وقتی رای دهندگان مستقلی که به حزب دموکرات متمایل هستند هم در این نظرسنجی لحاظ می شوند، پاسخ از این هم چالش برانگیز تر می شود به طوری که فقط ۳۶ درصد خواهان نامزدی دوباره بایدن هستند و ۴۴ درصد دیگر، خواهان آن هستند که فردی جدید نمایندگی شان را در انتخابات ریاست جمهوری آتی برعهده بگیرد.

این مسئله، در حزب جمهوریخواه کاملاً برعکس است، یعنی به نسبت ۵۰ به ۳۵، طرفداران این حزب، دونالد ترامپ را بهترین گزینه برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ می بینند.

البته، این نظرسنجی را به گونه ای دیگر نیز می توان ارزیابی کرد و آن گمانه زنی هایی است که از همان ابتدا درباره احتمال تک دوره ای بودن حضور بایدن در مسند قدرت و نامزدی «کاملا هریس» معاون وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، مطرح بوده است.

به این ترتیب، دموکرات ها می توانند با معرفی نخستین زن رنگین پوست به عنوان رئیس جمهور آتی آمریکا، به زعم خود تاریخ ساز شوند، دوره سکان داری خود را در کاخ سفید تمدید کنند و از شر مشکل کهولت سن بایدن هم که برایشان دردسر ساز شده، خلاص شوند.