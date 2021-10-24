کاهش محبوبیت «بایدن» در ۹ ماه اول ریاست جمهوری رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلگراف به نقل از نتایج تحقیقات نظرسنجی مؤسسه Gallup آمریکا نوشت: محبوبیت رئیس جمهور آمریکا جو بایدن طی ۹ ماه اول تصدی خود کاهش شدیدتری نسبت به سایر رهبران آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم داشته است.

بر این اساس، رتبه بندی بایدن ۱۱.۳ درصد کاهش داشت (از ۵۶ درصد تا ۴۴.۷ درصد) و چنین کاهشی بیشتر از شاخص سقوط رتبه بندی ۱۰ رئیس جمهور قبلی در این کشور است. پیشتر صاحب رکورد این کاهش سریع محبوبیت، باراک اوباما بود که طی ۹ ماه اول ریاست جمهوری، ۱۰.۱ درصد کاهش رتبه بندی داشت.

بدین ترتیب بایدن تمامی رأی دهندگان را دلسرد کرده است. کاهش رتبه بندی دونالد ترامپ در ۹ ماه اول ۴.۴ واحد درصد بود.

این روزنامه در ادامه اضافه کرد که محبوبیت بایدن در ماه ژوئیه زمانی که در کشور تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزایش یافت و پایان ماه آگوست یعنی وقتی که ارتش آمریکا از افغانستان خارج شد، به شدت سقوط کرد.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود که نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی پیرامون کاهش محبوبیت جو بایدن رییس جمهور آمریکا در میان دموکرات ها نوشت که نتایج نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات روابط عمومی خبرگزاری آسوشیتدپرس و «نورک» (NORC) در دانشگاه شیکاگو نشان می دهد که هم حزبی های وی هم از ماه جولای سال جاری از عملکردش رضایت ندارند.