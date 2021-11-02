هوای تهران در شرایط نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، باز هم آلاینده ذرات کیفیت هوای پایتخت را پایین آوردند. میانگین غلظت آلاینده ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته تاکنون در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است.

این شرایط هم اکنون در تهران ادامه دارد و پیش بینی می‌شود افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

میانگین غلظت آلاینده‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۲۸ قرار داشته و هم اکنون این میانگین به ۱۳۸ واحد رسیده است. و پیش بینی می‌شود با توجه به شرایط جوی این وضعیت ادامه داشته باشد.

با ادامه این شرایط تهران وارد چهل و دومین روز با کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس می‌شود در حالی که تنها ۲ روز از ابتدای سال کیفیت هوا پاک بوده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تهران ۱۵ روز هوای سالم را پشت سر گذاشته بود.