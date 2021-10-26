هوای تهران برای چهلمین بار در سال جاری ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران در چهارمین روز از آبان ماه از شرایط سالم خارج شده است.

براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میزان غلظت آلاینده‌های هوا از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون در شرایط ناسالم قرار داشته و ذرات معلق از بیشترین غلظت در میان آلاینده‌های هوا برخوردار بوده‌اند.

در این شرایط توصیه می‌شود افراد دارای بیماری قلبی، سالمندان و کودکان که از جمله گروه‌های حساس جامعه محسوب می‌شوند، از ترددهای غیرضروری در فضای آزاد بپرهیزند.

میانگین غلظت آلاینده‌ها در شبانه روز گذشته بر روی عدد ۱۰۶ قرار داشته و هم اکنون این عدد به ۱۰۳ واحد کاهش یافته است.

بدین ترتیب تهران رکورد چهل روز کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را در سال جاری پشت سر گذاشت.

