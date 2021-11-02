به گزارش خبرنگار مهر، پرونده اتهام صغر سنی به محمدصدرا طاهر اسمعیل، بازیکن آکادمی کیا که در نهایت در کمیته استیناف هیئت فوتبال استان تهران رد شد و سن این بازیکن با آزمایش‌های پزشکی، استعلام از ثبت احوال و همچنین حراست آموزش و پرورش مورد تأیید قرار گرفت، زوایای پنهانی داشته که تاکنون مسکوت مانده است.

از گرفتن قهرمانی آکادمی کیا تا رد شکایت در استیناف

سن بازیکن آکادمی کیا در شرایطی تایید شد که کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان تهران با قاطعیت و بدون طی مراحل قانونی و پزشکی، او را صغر سنی دانسته و با توجه به همین رای قهرمانی مسابقات زیر ۱۷ سال تهران را از آکادمی کیا گرفته و به تیم استقلال داده بود. با این حال اعتراض و دریافت استعلام‌های ثبتی و پزشکی رای کمیته انضباطی را رد کرد و قهرمانی نیز به آکادمی کیا بازگردانده شد، اما مسئله مهم‌تر اتفاقات پیرامون این پرونده است، از جمله یک جواب آزمایش پزشکی که حدود چهار ماه پیش منتشر شد تا رای کمیته استیناف را تحت تاثیر قرار دهد، اما با اعلام رای نهایی، جعلی بودن این نامه به اثبات رسید.

گرید سنی بازیکن کیا در نامه جعلی ۶ بود

ماجرا از این قرار است که یک روز پس از برگزاری جلسه کمیته استیناف به تاریخ ۲۱ تیرماه و تایید سن محمدصدرا طاهر اسمعیل، بازیکن آکادمی کیا با نامه حراست آموزش و پرورش و تایید پزشکی سن این بازیکن با آزمایش تراکم استخوان، جواب آزمایشی منتشر شد که مربوط به آزمایش تراکم استخوانی طاهر اسمعیل بود. در این نامه گرید سنی بازیکن آکادمی کیا عدد «VI» یا همان ۶ را نشان می‌داد که طبق این نامه ادعای صغر سنی بودن بازیکن تایید می‌شد، اما جالب اینکه در رای کمیته استیناف آمده بود که طاهر اسمعیل گرید سنی ۵ را دارد و به این ترتیب سن او به تایید رسید.



نامه آموزش و پرورش در تایید سن محمدصدرا

ادعای مدیر آکادمی باشگاه پیکان

حالا ماجرای نامه‌ای که گرید سنی طاهر اسمعیل را روی عدد ۶ نشان می‌داد چیست؛ آن هم در شرایطی است که سیامک رحیم‌پور، مدیر آکادمی باشگاه پیکان به عنوان یکی از شاکیان نیز تایید کرده بود نامه مورد نظر یا همان آزمایش جعلی سن بازیکن آکادمی کیا را بالای ۱۸ سال یا همان گرید ۶ نشان می‌داد. این صحبت‌ها نیز با اشاره به برگزاری جلسه ۲۱ تیرماه کمیته استیناف انجام شده بود و جالب اینکه حسین دوام، معاون کمیته استیناف هیئت فوتبال نیز در گفت‌وگویی بدون رد این سند جعلی گفته بود: «با وجود دریافت تست تراکم استخوان، ابهام دیگری در این پرونده وجود دارد.»



بخشی از مصاحبه سیامک رحیم پور مدیر آکادمی پیکان

جواب آزمایش اصلی در اختیار کمیته استیناف؛ آکادمی کیا مشکوک شد

پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که جواب آزمایش اصلی در اختیار کمیته استیناف و بخش‌های پزشکی فدراسیون فوتبال قرار گرفت که در این جواب آزمایش گرید سنی بازیکن عدد «V» یا همان گرید ۵ را نشان می‌داد و این سند نیز به رویت بخش‌های ذیربط نیز رسیده بود. با این حال پس از انتشار جواب آزمایش جعلی، صحبت‌های مدیر آکادمی باشگاه پیکان و معاون کمیته استیناف هیئت فوتبال استان تهران، مسئولان آکادمی کیا به انتشار جواب آزمایش جعلی مشکوک می‌شوند و بعد از پیگیری مشخص می‌شود که نامه دیگری از آزمایشگاه مورد نظر صادر شده است.



تصویری از آزمایش اصلی که نشان می‌دهد سن محمدصدرا قانونی است (گرید V)

جعلی بودن نامه دوم چطور مشخص شد؟

جالب اینجاست جواب آزمایش مجددی که صادر می‌شود در حالی گرید «VI» یا همان گرید ۶ را نشان می‌داد که در زیر جدول آزمایش‌ها اعداد با فونت متفاوتی نسبت به جواب آزمایش اصلی بود که همین مسئله جعلی بودن آن را تأیید می‌کرد. ضمن اینکه در نامه اصلی که گرید «V» یا همان گرید ۵ را نشان می‌دهد، در زیر جدول آزمایش‌ها سن تقریبی ۱۶ تا ۱۷ سال نوشته شده که سن بازیکن آکادمی کیا را تأیید می‌کند، اما جالب اینجاست در زیر جدول نامه جعلی که فونت آن هم تغییر کرده، باز هم سن تقریبی صاحب آزمایش ۱۶ تا ۱۷ سال نوشته شده، در حالی که اگر گرید «VI» یا همان گرید ۶ را آزمایشگاه نوشته بود، باید سن بازیکن بیش از ۱۸ سال نوشته می‌شد.



تصویری از آزمایش جعلی

پاپوش برای مهدوی کیا و آکادمی‌اش؟

با توجه به جعل این آزمایش پزشکی این سؤال مطرح می‌شود که آیا جعل چنین سندی فقط برای سلب قهرمانی از آکادمی کیا بوده یا پاپوشی برای زیر سؤال بردن فعالیتی بوده که مهدی مهدوی‌کیا سال‌ها پیش آغاز کرده و استعدادیابی گسترده‌ای را در سطح کشور انجام داده است؟ چگونه است که در فوتبال پایه کشور، به راحتی اتهاماتی در مورد صغر سنی بازیکنی زده می‌شود، کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان تهران بدون طی مراحل قانونی و پزشکی اعلام رأی می‌کند که این رأی در کمیته استیناف همین هیئت فوتبال، رد می‌شود؟ با این حال ماجرا بازهم به اینجا ختم نمی‌شود و برخی تلاش می‌کنند با جعل یک آزمایش پزشکی سعی در مخدوش کردن آبروی افراد کنند که سال‌ها برای فوتبال ایران و به عنوان کاپیتان تیم ملی افتخار آفرینی کرده است و بازهم خبری از برخورد یا اعاده حیثیت نیست.



تصویر آرشیوی از آکادمی کیا

دلیل سکوت فدراسیون چیست؟

سوال دیگر از فدراسیون فوتبال است. چراکه پس از انتشار جواب آزمایش جعلی و تطابق آن با جواب آزمایش اصلی، حسن کامرانی‌فر که آن موقع سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال بود قول می‌دهد این موضوع را از طریق حراست پیگیری کند، اما با وجود گذشت بیش از چهار ماه، هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده یا اگر پیگیری شده، مسئله آنطور که باید اعلام نشده است. آیا فدراسیون با وجود جعل یک آزمایش پزشکی، از این پرونده چشم پوشی کرده و چون رأی استیناف سلامت بازیکن آکادمی کیا را تأیید کرد، دیگر قصد ندارد یک مسئله اخلاقی را دنبال کند؟ اگر مسئله به این شکل باشد، هر فردی می‌تواند به خود جرأت جعل اسناد بزرگ‌تری بدهد و در نهایت نیز بدون اینکه برخوردی صورت بگیرد، آب از آب تکان نخورد.