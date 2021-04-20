آرای سنگین علیه آکادمی کیا/ جریمه ۱۰۰ میلیونی و محرومیت یک بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران بعد از شکایت باشگاه‌های مهریاران حافظ، پیکان و ایرانمهر علیه آکادمی کیا در مسابقات لیگ برتر نوجوانان و شکایت تیم پارس جاوید از آکادمی کیا در لیگ جوانان مبنی بر استفاده این آکادمی از بازیکن غیر مجاز به نام محمدصدرا طاهر اسماعیل، این آکادمی و بازیکن را جریمه و محروم کرد.

هیات فوتبال استان تهران مدعی شد محمدصدرا طاهر اسماعیل با هویت برادرش محمدرضا طاهر اسماعیل که از وی کوچک‌تر بوده در مسابقات حضور یافته است.

آرای کمیته انضباطی هیات فوتبال تهران به این شرح است:

* نتیجه بازی پارس جاوید و آکادمی کیا در رده سنی جوانان ۳ بر صفر به سود پارس جاوید

* نتیجه بازی مهریاران حافظ، پیکان و ایرانمهر با آکادمی کیا در رده سنی نوجوانان ۳ بر صفر به سود شکات

* جریمه ۱۰۰ میلیون ریالی آکادمی کیا

* محمدرضا طاهر اسماعیل به مدت دو سال از تمام فعالیت‌های فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی و… محروم و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی می‌شود