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۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۳

بانک مرکزی:

مجوزی برای تبدیل مؤسسه اعتباری ملل به بانک صادر نشده است

مجوزی برای تبدیل مؤسسه اعتباری ملل به بانک صادر نشده است

بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک تا کنون مجوزی مبنی بر ارتقای مؤسسه اعتباری غیر بانکی ملل به بانک صادر نکرده و صرفاً با رسیدگی به درخواست این مؤسسه برای ارتقا موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی پیرو انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها مبنی بر موافقت بانک مرکزی با ارتقا مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل به بانک، توضیحات ذیل را به اطلاع می‌رساند:

۱. بانک مرکزی تاکنون مجوزی مبنی بر ارتقا مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل به بانک صادر نکرده است. به موجب قوانین و مقررات، صدور مجوز بانک مستلزم سیر تشریفات قانونی مربوطه است که در مورد مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، تشریفات لازم طی نشده است.

۲. موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰.۷.۱۰ هیأت عامل بانک مرکزی، صرفاً اعلام موافقت با رسیدگی به درخواست مؤسسه اعتباری ملل، منوط به تعهد هیأت مدیره مؤسسه مذکور به انجام اصلاحات ساختاری ناظر بر مواردی همچون افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد، عدم هرگونه سرمایه گذاری جدید، انطباق با شاخص‌ها و حدود نظارتی و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه است. بدیهی است مصوبه مذکور هیچ گونه تعهدی برای بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز بانک برای مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل ایجاد نخواهد کرد.

۳. بانک مرکزی در اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، مجموعه تدابیر و اقدامات اصلاحی را برای هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مبتنی بر شرایط و اقتضائات هریک در نظر دارد که به تدریج، پس از هماهنگی‌های لازم به مورد اجرا گذارده شده و اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5345821

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