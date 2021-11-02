جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/ قیمت ۲۰ ارز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز سه‌شنبه هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۴۴۱ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۶۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۱۲۷ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۹۳۳ ریال، کرون نروژ پنج هزار و ۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۴۳ ریال، روپیه هند ۵۶۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۰۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۶۴۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۷۸۱ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۹۷ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۹۹۶ ریال، دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۲۱۶ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲ هزار و ۷۲۹ ریال، لیر ترکیه چهار هزار و ۴۱۴ ریال، روبل روسیه ۵۹۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۱۷ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۶۴۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۵۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۸ هزار و ۹۸۵ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲‌هزار و ۸۰ ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۹۱۴ ریال، یکصد درام ارمنستان هشت‌هزار و ۸۱۷ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۱۲ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۶۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۶ هزار و ۱۵۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۱۸ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۶۵۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۲۳ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۲۷۱ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌هزار و ۹۴۶ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۱۵۳ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۵ ریال، سامانی تاجیکستان سه‌هزار و ۷۳۹ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۲ ریال قیمت خورد.