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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲

بانک مرکزی اعلام کرد؛

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/ قیمت ۲۰ ارز کاهش یافت

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/ قیمت ۲۰ ارز کاهش یافت

بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آبان‌ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد که براین اساس نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش و نرخ رسمی ۲۱ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی پنج ارز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز سه‌شنبه هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۴۴۱ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۶۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۱۲۷ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۹۳۳ ریال، کرون نروژ پنج هزار و ۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۴۳ ریال، روپیه هند ۵۶۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۰۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۶۴۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۷۸۱ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۹۷ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۹۹۶ ریال، دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۲۱۶ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲ هزار و ۷۲۹ ریال، لیر ترکیه چهار هزار و ۴۱۴ ریال، روبل روسیه ۵۹۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۱۷ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۶۴۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۵۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۸ هزار و ۹۸۵ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲‌هزار و ۸۰ ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۹۱۴ ریال، یکصد درام ارمنستان هشت‌هزار و ۸۱۷ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۱۲ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۶۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۶ هزار و ۱۵۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۱۸ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۶۵۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۲۳ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۲۷۱ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌هزار و ۹۴۶ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۱۵۳ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۵ ریال، سامانی تاجیکستان سه‌هزار و ۷۳۹ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۲ ریال قیمت خورد.

کد مطلب 5341768

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