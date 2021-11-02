فروش ۱۸ هزار میلیاردی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام طالبی در نشست روسای پارک‌های علم و فناوری که امروز با حضور وزیر علوم برگزار شد گفت: از مجموع ۴۹ پارک علم و فناوری در کشور، ۲۸ پارک منطقه‌ای است که در قالب ۴ منطقه فناوری دسته‌بندی شده‌اند.

وی افزود: ۵ پارک علم و فناوری مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که مجوزشان از وزارتخانه‌های مرتبط صادر شده، ۱ پارک خصوصی، ۱ پارک وابسته به ریاست جمهری (پارک پردیس)، ۳ پارک وابسته به جهاد دانشگاهی و ۱۱ پارک علم و فناوری دانشگاهی مشغول فعالیت هستند که ۹ پارک دانشگاهی با وزارت علوم مرتبط است، ۱ مورد با وزارت بهداشت و ۱ مورد هم وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری اظهار داشت: طی ۲ دهه اخیر، تعداد پارک‌های علم و فناوری روند افزایشی داشته است و این افزایش، زمینه رشد واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کرده است.



وی با اشاره فعالیت ۲۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۹ گفت: حدود ۶۵ هزار شاغل در واحدهای فناور کشور وجود دارد و نکته حائز اهمیت این است که مدارک تحصیلی ۷۵ درصد این شاغلین، کارشناسی و بالاتر از کارشناسی است و ۴۶ درصد دارای مدرک کارشناسی، ۲۳ درصد کارشناسی‌ارشد و ۸ درصد دارای مدرک دکتری هستند.

وی با اشاره به بحث درآمدزایی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد افزود: فروش شرکت‌ها و مراکز رشد، در سال گذشته روند افزایشی داشته به طوریکه بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌های کشور بوده است.

طالبی ادامه داد: طی سال‌های اخیر در بحث صادرات به دلیل اعمال تحریم‌ها سیر نزولی داشته‌ایم. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنیم تعداد متقاضیان پذیرش در پارک‌ها و مراکز رشد است که سیر نزولی داشته است، به همین دلیل باید در این خصوص چاره‌ای اندیشید و یکی از راه‌حل‌های پیش‌رو، تشکیل معاونت نوآوری و فناوری است.

وی یکی از وظایف اصلی پیش روی معاونت فناوری و نوآوری را رسیدگی به امور ایجاد و شکل‌گیری فناوری در نهادهای تحقیقاتی و آموزش‌عالی دانست که وزیر علوم در برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی آن را مطرح کرده است.