راه اندازی سامانه ای برای «تحقیقات نیاز محور»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل در نشست روسای پارک‌های علم و فناوری کشور که امروز سه شنبه به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: ایران در حوزه تولید علم رتبه اول منطقه را دارد و بیش از ۷۰ هزار سند علمی مختص به کشور ماست و این امر نتیجه تلاش دانشگاهیان، دانشمندان و پژوهشگران کشور است.

وی از برنامه این وزارتخانه برای ارتقا در تولید نوآوری، فناوری و کارآفرینی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم که علاوه بر حوزه تولید علم، در تولید نوآوری در منطقه خودنمایی و بستر لازم را برای ایجاد اشتغال در کشور فراهم کنیم.

وزیر علوم با طرح این پرسش که با اتخاذ چه راهکارهایی می‌توانیم از ترویج علم به تولید ثروت و ارزش برسیم و در واقع راهکار رسیدن از علم به عمل و دستیابی به علم نافع چیست، اظهار کرد: روسای پارک‌های علم و فناوری به عنوان سرمایه‌های ارزشمند مدیریتی و فناوری کشور می‌توانند پاسخ این سوالات را مکتوب و برای ما ارسال کنند.

زلفی گل در ادامه تصریح کرد: در عرصه فناوری ما باید به این توجه کنیم که بهترین راه دستیابی به اقتصاد مقاومتی توجه ویژه به پارک‌های علم و فناوری در کشور است؛ چرا که با افزایش قیمت واردات، پتانسیلی در کشور برای رونق تولید ایجاد می‌شود و در نتیجه می‌توان در راستای خود اتکایی و خودکفایی گام‌های خوبی برداریم.

روسای پارک‌ها برای تدوین برنامه توسعه هفتم پیشنهاد دهند

وی با اشاره به تدوین برنامه توسعه هفتم کشور گفت: مقدمات تدوین برنامه هفتم آغاز شده و از روسای پارک‌ها درخواست می‌کنم جلسات هم اندیشی برگزار کنید و احکامی که لازم می‌دانید که برای توسعه فناوری در برنامه توسعه هفتم درج شود را احصا و در اختیار مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دهید.

وزیر علوم ضمن بیان این مطلب که ایجاد اشتغال با سطح سواد ارتباط مستقیم دارد، خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال برای افراد با سطح سواد زیر دیپلم هزینه بر است ولی برای ایجاد شغل برای یک فرد دارای مدرک دکتری، هزینه چند برابری را می‌طلبد.

ایجاد شغل برای دانش آموختگان از طریق پارک‌ها میسر است

زلفی گل با تاکید بر اینکه ایجاد شغل برای دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی، ارشد و به ویژه دکتری، تنها از طریق پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان امکان پذیر است، گفت: ما نمی‌توانیم تمامی دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری را در سیستم‌های دولتی به کار بگیریم و باید بخش زیادی از آنها در بخش‌های خصوصی مشغول به فعالیت شوند.

راهکار صیانت از نخبگان و جلوگیری از خروج آنها

وی با تاکید بر اینکه بخش‌های خصوصی نیز اگر بخواهند دانش آموختگان ارشد و دکتری را به کار بگیرند باید سطح تولید آنها های تک و دارای تکنولوژی بالایی باشند، اظهار کرد: پارک‌های علم و فناوری مکان‌هایی هستند که بستر لازم را برای ایجاد و رشد شرکت‌های دانش بنیان و دانش پایه ایجاد می‌کنند و اگر ما می‌خواهیم خروج نخبگان را کاهش دهیم و از نخبگان کشور صیانت کنیم و برای دانش آموختگان دارای تحصیلات عالیه دکتری و ارشد شغل مناسب فراهم کنیم راهی جز این نداریم که برای توسعه فناوری و پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، هزینه کنیم.

گام‌های اولیه برای تاسیس معاونت فناوری برداشته شد

زلفی گل هزینه کردن برای فناوری را بهترین نوع سرمایه گذاری برای آینده کشور دانست و یادآور شد: ما با توجه به این نیاز، در اولین فرصت معاونت فناوری را در وزارت علوم تاسیس خواهیم کرد و برای این منظور گام‌های اولیه را برداشتیم و خوشبختانه بسیاری از مسیر را طی کردیم.

وی با اشاره به انتصاب دکتر خیرالدین برای پیگیری راه اندازی این معاونت با بیان اینکه وی استاد ممتاز استان سمنان است، گفت: وی سال‌ها مدیریت دانشگاه سمنان را بر عهده داشت و در عرصه علم و فناوری توانمند است و مسولیت راه اندازی معاونت فناوری و نوآوری را به وی واگذار کردیم.

به گفته وی این معاونت در وزارت علوم تاسیس خواهد شد تا مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری متولی ویژه داشته باشند و تلاش شود که هم در شورای عتف و هم در هیات دولت و هم در مجلس، جایگاه فناوری و نوآوری در کشور تبیین و بروز و ظهور آن افزایش یابد.

باید نهضت تولید اشتغال ایجاد کنیم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تاکید بر اینکه با راه اندازی این معاونت، درصدد هستیم که توسعه فناوری را به مطالبه عمومی و همگانی تبدیل کنیم، افزود: در حال حاضر عمده ترین معضل و مشکل جامعه کشور بیکاری است و باید نهضت تولید اشتغال ایجاد کنیم.

وی با اشاره به وجود ۲۰ هزار نفر تحصیلکرده در کشور، اظهار کرد: ما باید به فکر اشتغال این افراد باشیم و بهترین جایی که اگر تقویت کنیم و می‌تواند برای تحصیلکردگان دانشگاهی اشتغال ایجاد کند، پارک‌های علم و فناوری است که خوشبختانه با دستور رییس جمهوری مجوز تاسیس صندوق علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کردیم.

زلفی گل با بیان اینکه این مجوز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده و رییس جمهور نیز آن را امضا کرد و این برای وزارت علوم صادر شد، ادامه داد: تلاش خواهیم کرد که در سال آینده اعتبار خوبی به این صندوق اختصاص دهیم و از پتانسیل آن برای تقویت فناوری استفاده شود.

هرگز به دنبال تقابل با معاونت علمی نیستیم

وزیر علوم در ادامه شورای عالی عتف را از ظرفیت‌های توسعه فناوری کشور عنوان کرد و گفت: باید از پتانسیل‌های این شورا به خوبی استفاده شود. ارتباط ما با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ارتباط تکاملی و تکمیلی است و ما هرگز به دنبال تقابل با این معاونت نیستیم؛ چرا که همه ما در یک تیم به نام تیم علم و فناوری کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت از دیگر اعضای این تیم هستند، افزود: همه ما تکه‌های پازل علم و فناوری کشور هستیم و از کنار هم قرار دادن آنها، پازل علم و فناوری کشور کامل می‌شود؛ بر این اساس سیاست ما تکاملی و تعاملی خواهد بود و سعی می‌شود رفتار همگرا و هم افزا با سایر اعضای این تیم داشته باشیم.

زلفی گل از توسعه فرهنگ فناوری به عنوان یکی دیگر از رویکردهای جدید وزارت علوم نام برد و افزود: در جامعه دانشگاهی یک فرهنگ عمومی و یک فرهنگ ویژه صنفی و دانشگاهی وجود دارد. در عرصه فناوری همینطور است؛ از این رو ما باید در راستای توسعه فرهنگ فناوری در کشور و در میان جامعه دانشگاهی گام‌های موثری برداشته شود.

وی خطاب به روسای پارک‌های علم و فناوری با تاکید بر اینکه جلسه ویژه در این زمینه برگزار شود، گفت: در این جلسات باید بررسی شود که برای توسعه فرهنگ فناوری و نوآوری و کارآفرینی چه اقدامات و نوآوری‌هایی باید انجام شود و این اطمینان وجود دارد که کارشناس‌تر از روسای پارک‌ها در این زمینه وجود ندارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه ما نباید سیاست عنکبوت وار را برای خود در حوزه علم و فناوری ترسیم کنیم، تصریح کرد: چنین سیاستی در حوزه علم و فناوری باعث خواهد شد که رشد شایسته از این حوزه گرفته خواهد شد از این رو دیپلماسی علم و فناوری نیاز به راهکارهای خاص خود دارد.

زلفی گل بر لزوم برگزاری جلسات و ارتباط با کشورهای همسایه در زمینه فرهنگ نوآوری و فناوری، دیپلماسی فناوری تاکید کرد و گفت: ما علاوه بر اینکه اقداماتی در تاسیس شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌دهیم، باید چشم اندازی برای ایجاد اشتغال دانش آموختگان، ارتباط پارک‌ها با کسب و کارهای کوچک و خانگی و روستایی و عشایری نیز ترسیم کنیم.

لزوم ورود پارک‌های علم و فناوری به عرصه اجتماعی

وزیر علوم بیان کرد: اگر پارک‌های علم و فناوری بخواهند جایگاه خود را بیابند لازم است،در عرصه اجتماعی وارد شوند به عنوان مثال بهتر است پارک‌های علم و فناوری استان‌ها با کمیته امداد آن استان ارتباط برقرار کند؛ چرا که این نهاد در راستای خودکفایی تحت تکفل خود برنامه‌هایی را در دستور کار دارد. اگر پارک‌های علم و فناوری به کمک این نهاد برود، یقیناً می‌توان توفیقات کمیته امداد را چند برابر کرد.

راه اندازی سامانه جامعی برای تحقیقات نیاز محور

وزیر علوم با اشاره به طرح این وزارتخانه برای راه اندازی نظام پیشنهادات گفت: در حال تاسیس یک سامانه جامعی برای تحقیقات نیاز محور هستیم که خوشبختانه گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است؛ در این سامانه تمامی نیازهای صنایع خصوصی و دولتی را از طریق شورای عتف که بر همه نهادهای دولتی اشراف دارد، دریافت می‌کنیم و این پیشنهادات در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه سازی خواهد شد.

وی در رابطه با همین موضوع افزود: در این سامانه شرایطی ایجاد شده که هر شهروند ایرانی هر نیازی که تشخیص می‌دهد، بتواند به این پایگاه ارسال کند و در ادامه این پیشنهادات پس از داوری نمایه سازی می‌شود و در نهایت پیشنهادات نمایه سازی شده در این پایگاه، در معرض دید اساتید و دانشجویان ارشد و دکتری قرار داده می‌شود.

وزیر علوم ادامه داد: به اساتیدی که پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری شان بر پایه رفع نیازهای کشور باشد، ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری و ارشد آنها را ارتقا خواهیم داد.

امتیاز ویژه برای تحقیقات با رویکرد رفع نیازها

زلفی ضمن اعلام این خبر که هر محققی که در راستای این نیازها طرح و پایان نامه‌ای ارائه دهد، مورد حمایت ویژه قرار خواهد گرفت، گفت: همچنین تحقیقاتی با رویکرد رفع نیازها در آیین نامه‌های ترفیع و ارتقا و اعطا گرنت، به صورت ویژه لحاظ خواهد شد.