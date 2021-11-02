«یانکی و نویسنده»ی سابینا برمن به فارسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «یانکی و نویسنده» عنوان برگردان فارسی نمایشنامه‌ای از سابینا برمن نویسنده، شاعر، سینماگر و روزنامه‌نگار مطرح مکزیکی است که با ترجمه رضا عابدین‌زاده توسط انتشارات آرادمان در ۸۶ صفحه و بهای ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.

سابینا بِرمن، متولد سال ۱۹۵۵ یکی از مهم‌ترین چهره‌های ادبی-فرهنگی مکزیک است. تا به حال چهار بار جایزه ملی تئاتر را برای نمایشنامه‌هایش و دو بار جایزه ملی روزنامه‌نگاری را به‌دست آورده است. آثارش نیز به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده‌اند. از مهم‌ترین آنها، یانکی، معما و مرگ ناگهانی را می‌توان نام برد. در کنار این‌ها، در سینما نیز فعالیت می‌کند و در نوشتن فیلمنامه با آلفونسو کوارون، الخاندرو گونسالس ایناریتو، کریستین ِکلر و آرتورو ریپستاین، همکاری‌هایی داشته است.

او یک‌بار برای فیلمنامه Alejandro Aunt برنده جایزه آریل (مهم‌ترین جایزه سینمایی در مکزیک) شده است. علاوه بر نمایشنامه‌ها، از او چندین مجموعه شعر و مقالات فراوان در مجلات و روزنامه‌ها نیز به چاپ رسیده است. یانکی و نویسنده (با نام اصلی یانکی) یکی از نمایشنامه‌های مهم برمن است. او نخستین بار برای همین اثر، جایزه ملی تئاتر مکزیک را به‌دست آورد.

از رضا عابدین‌زاده، شاعر و مترجم متولد ۱۳۶۱ در مشهد، تاکنون کتاب‌های متعددی در حوزه شعر، شعر ترجمه و ترجمه رمان و نمایشنامه منتشر شده است.

طراحی جلد ترجمه فارسی «یانکی و نویسنده» را سهیلا دیزگلی و معصومه میرزایی به صورت مشترک انجام داده‌اند.