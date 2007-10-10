رقابت برای جایزه نوبل؛ آشنایی با پنج گزینه اصلی برای نوبل ادبیات 2007

به گزارش خبرنگار مهر، برنده جایزه نوبل ادبیات 2007 فردا اعلام خواهد شد. در میان نویسندگان مطرحی همچون "جان آپدایک"، "دن دلیلو"، "نورمن میلر" و غیره نام تعدادی از نویسندگان و شاعران به چشم می خورد که ظاهرا شانس بیشتری برای برنده شدن دارند. همچنین احتمال می رود که برنده نوبل امسال، یک شاعر باشد. در این میان برخی نویسندگان و شاعران شانس بیشتری برای برنده شدن دارند که از میان آنها لس مورای شاعر استرالیایی، کلودیو ماگریس نویسنده ایتالیایی، آدونیس شاعر عرب، توماس ترانزترومر شاعر سوئدی و فیلیپ راث نویسنده آمریکایی، شانس بیشتری برای برنده شدن دارند که در گزارش زیر نگاهی کوتاه به کارنامه آنها می اندازیم.

کلودیو ماگریس

کلودیو ماگریس روزنامه نگار ایتالیایی در دهم آوریل سال 1939 در تریسته ایتالیا متولد شد. ماگریس از دانشگاه تورین ایتالیا در رشته ادبیات آلمان و آلمان شناسی فارغ التحصیل و از سال 1978 به تدریس در رشته ادبیات مدرن آلمانی در دانشگاه تریسته مشغول شد.

او بیشتر عمر خود را به روزنامه نگاری در روزنامه های ایتالیا و اروپا صرف کرده است. پژوهش های وی در زمینه های مختلف به ارتقای آگاهی مردم ایتالیا و دوستداران ادبیات و فرهنگ ایتالیایی کمک شایانی کرده است.

ماگریس عضو چندین آکادمی اروپایی است و از سال 1994 تا سال 1996 به عنوان سناتور در سنای ایتالیا خدمت کرده است.

او اولین کتاب خود را در مورد اسطوره های بزرگ در ادبیات مدرن استرالیا نوشت. کتاب بعدی او نوشته های روزنامه ای او بود که در مجموعه ای با نام "در پس واژه ها" چاپ شد. کتاب بعدی او هم مجموعه مقالاتی درباره هنریک ایبسن، هرمان هسه، رابرت موسیل، خورخه لوئیس بورخس و غیره است.

رمان های او به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. از معروفترین رمان های او می توان به "استنتاج از یک شمشیر" و "دریایی متفاوت" اشاره کرد. دیگر آثار این نویسنده را "دانوب؛ سفر احساسی از سرچشمه به دریای سیاه"، "میکروکوزوموسی" و چندین نمایشنامه و نقد ادبی تشکیل می دهند.

ماگریس در سال 1987 جایزه ادبی باگوتا را برای کتاب دانوب، در سال 1997 جایزه استرگا را برای کتاب میکروکوزوموسی، در سال 2001 جایزه ارسموس، در سال 2004 جایزه ادبی پرنس اتریش و در سال 2006 جایزه سالانه اتریش موسوم به جایزه ادبیات اروپا را دریافت کرد.

کارلوس فوئنتس

کارلوس فوئنتس نویسنده مکزیکی در 11 نوامبر 1928 در شهر پاناما متولد شد. والدینش دیپلمات بودند و این بر تربیت او تاثیر گذاشت. او در شهرهای مختلف از جمله واشنگتن و سانتیاگو به تحصیل پرداخت. در جوانی به مکزیک بازگشت و در سال 1959 با یک هنرپیشه سینما ازدواج کرد. اما این ازدواج تا سال 1973 دوام آورد و فوئنتس دوباره در پاریس با یک روزنامه نگار ازدواج کرد.

فوئنتس راه پدر و مادرش را درپیش گرفت و به عالم دیپلماسی روی آورد. او در پایتخت های مختلف از جمله پاریس و لندن و... در سمت های سیاسی از جمله سفیری مکزیک خدمت کرد. سپس به تدریس در دانشگاه های مختلف از جمله پرینستون، هاروارد، کلمبیا، کمبریج و غیره به تدریس پرداخت.

وی در طی فعالیت در امور سیاسی و دیپلماتیک به کار نویسندگی مشغول بوده و آثار پرفروشی را خلق کرده است. فوئنتس اولین رمانش را در سن 28 سالگی با عنوان "واضح ترین منطقه" منتشر کرد که یکی از رمانهای کلاسیک معاصر به شمار می رود. از جمله دیگر آثار فوئنتس می توان به "آئورا"، "مرگ آرتمیوکروز"، "آینه پنهان"، "گرینگوی پیر، "مرز بلورین"، "تخت عقاب"، "این چیزیست که معتقدم"، و "سال هایی با لورا دیاز" اشاره کرد.

وی جوایز مختلفی را برای آثار خود دریافت کرده است؛ جایزه ملی ادبیات مکزیک در سال 1984، جایزه داستانی سروانتس در سال 1988، جایزه تمدن لاتین از سوی آکادمی فرانسه و آکادمی برزیل در سال 1999، جایزه لژیون افتخار فرانسه در سال 1992، جایزه ادبی کاوور ایتالیا در سال 1994 و جایزه شاهزاده استاریاس اسپانیا در سال 1994 از جمله افتخارات این نویسنده هستند.

فیلیپ راث

فیلیپ راث نویسنده مطرح آمریکایی در 19 مارس 1933 در آمریکا به دنیا آمد. از دانشگاه باکنل در رشته زبان انگلیسی فارغ اتحصیل شد و تحصیلاتش را در دانشگاه شیکاگو ادامه داد و فوق لیسانس ادبیات انگلیسی را اخذ کرد. او سپس در دانشگاه های پرینستون و آیووا به تدریس پرداخت و در 1992 بازنشسته شد.

اولین همسر او در سال 1968 بر ثر تصادف درگذشت و همین باعث الهام او در نوشتن آثار ادبی شد و در چندین رمان شخصیت همسرش در شکل گیری شخصیت های رمان هایش دخالت داشت. راث در سال 1959 دو سال در ارتش آمریکا خدمت کرد و در طول این دوران اولین کتاب خود را با عنوان "بدرود کولومبوس" نوشت. این کتاب شامل یک داستان بلند و 5 داستان کوتاه بود و برنده جایزه ملی کتاب آمریکا در سال 1960 شد. پس از آن راث دو رمان دیگر با نام های "بی خیال او" و "آن موقع ها که خوب بود" منتشر کرد که هر دو این رمان ها با فروش بالایی روبرو شدند. "شکایت پورتنوی" سومین رمان او در سال 1969 منتشر شد. راث در دهه هفتاد به خلق آثار طنز سیاسی مانند کتاب "دار و دسته ما" و "چهارپا" دست زد. از سال 1979 به بعد هم به خلق شخصیت "ناتان زاکرمن" در رمان هایش پرداخت و 10 رمان با همین شخصیت خلق کرد که اولین آن "شبح نویسنده" بود.

فیلیپ راث در طول این مدت حدود 20 جایزه ادبی برای آثار خود دریافت کرده است که می توان به تعدادی از آنها اشاره کرد.

1 – جایزه ملی کتاب آمریکا در سال 1960

2 – جایزه کتاب منتقدین در سال 1986

3 – جایزه کتاب ملی منتقدین در سال 1991

4 – جایزه کتاب ویلیام فاکنر انجمن پن در سال 1994

5 – جایزه کتاب ملی آمریکا در سال 1995

6 – جایزه پولیتزر ادبی 1998

7 – مدال ملی هنر آمریکا در سال 1998

8 – مدال طلای رمان در سال 2001

9 – دکترای افتخاری دانشگاه هاروارد در سال 2003

10 جایزه رمان سال بلو در سال 2007



توماس ترانز ترومر

توماس ترانزترومر نویسنده، شاعر و مترجم سوئدی در 15 آوریل 1931 متولد شد. او تحصیلاتش را در رشته روانشناسی در دانشگاه استکهلم به پایان برد. نوشتن را از سن 13 سالگی آغاز کرد و اولین مجموعه شعری اش را با نام "اشعار 17 سالگی" در سال 1954 منتشر کرد. آخرین مجموعه شعر او هم با نام "معمای بزرگ" در سال 2004 منتشر شده است. او همچنین در سال 1993 خاطرات خود را نیز با نام "خاطرات به من می نگرد" به چاپ رساند.

این شاعر از دوستان صمیمی رابرت بلای است که مکاتبات آنها به صورت کتاب با عنوان "پست هوایی" منتشر شده است. ترانزترومر چندین بار نامزد نوبل بوده است.

از جوایز دریافتی او می توان جایزه شعر بونیه، جایزه بین المللی شعر ناشتادت، جایزه پتراخ آلمان و جایزه بین المللی شعر سوئد را نام برد. اشعار او به بیش از 40 زبان ترجمه شده که از جمله مترجمین اشعار او رابرت بلای است. او در سال 2007 و به خاطر یک عمر فعالیت ادبی برنده جایزه گریفین شد.

از آثار معروف ترانزترومر می توان به "آسمان نیمه تمام"، "پنجره ها و سنگ ها" و "دید شبانه" اشاره کرد.

آدونیس

علی احمد سعید معروف به آدونیس در سال 1930 در سوریه به دنیا آمد. از همان کودکی پدرش او را مجبور به حفظ کردن شعر کرد. او در سال 1947 یعنی در 17 سالگی در مدح رئیس جمهمور سوریه شعر گفت. آدونیس در سال 1954 در رشته فلسفه از دانشگاه فارغ التحصیل شد.

وی در سال 1955 به دلیل فعالیت سیاسی راهی زندان و پس از یک سال از زندان آزاد شد. سپس به بیروت لبنان رفت و در آنجا ساکن شد. بعدها برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و پس از اتمام تحصیل به تدریس ادبیات عربی در دانشگاه لبنان مشغول شد. آدونیس سپس برای فرار از جنگ داخلی لبنان به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن به تدریس ادبیات عربی پرداخت.

آدونیس یکی از پیشگامان شعر مدرن عربی است. او دو سال قبل نامزد نوبل ادبیات شده بود. وی تاکنون جوایز جهانی متعددی را در زمینه شعر و ادبیات کسب کرده که از آن جمله می توان به جایزه جهانی پیتسبرگ آمریکا و جایزه ناظم حکمت اشاره کرد. از آثار او "اگر دریا می خوابید"،"صفحات شب و روز" و "خون آدونیس" را نام برد.

به گزارش مهر، از دیگر نامزدهای احتمالی جایزه نوبل ادبی 2007 می توان به چینوا آچه به، مارگارت اتوود، جان بانویه، پیتر کری، ای. ال دکتروف، مری گوردون، پیتر هانتکه، میلان کوندرا، دیوید مالوف، هری مولیش، آلیس مونرو، مایکل اونداتجه، جویس کرول اوتس، کورمک مک کارتی، یان مک اوان، هاروکی موراکامی و آموس اوز اشاره کرد.