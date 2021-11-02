برنامه شهرداری برای حمایت حداکثری از کسب و کارهای خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، بازارچه دست آورده‌ای زنان کارآفرین و سرپرست خانوار تهران، از ۹ لغایت ۱۷ آبان ماه، در بوستان لاله منطقه ۶ تهران، برپا شده است؛ محمد امین توکلی زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، ظهر امروز برای بازدید و پیگیری مسائل این کارآفرینان در محل برگزاری بازارچه حضور داشت.

ثریا فاروقی، مدیر روابط عمومی اداره کل امور زنان و خانواده در خصوص برگزاری این بازار چه گفت: هدف از برگزاری بازارچه، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با واحدهای مرتبط به منظور برپایی نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های محصولات زنان کارآفرین، در راستای حمایت از آن‌ها است.

وی افزود: این بازارچه با همکاری شهرداری منطقه ۶ و سازمان ساماندهی صنایع و مشاغل شهری از ۹ لغایت ۱۷ آبان ماه، از ساعت ۱۱ الی ۲۰، در بوستان لاله در حال برگزاری است.

در این بازارچه، ۵۰ غرفه کارآفرینی با حضور ۸۲ بانوی کارآفرین، مستقر هستند که از تمام مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، در این بازارچه نمایندگانی حضور دارد.

از اقدامات جانبی در این بازارچه، حضور اتوبوس سیار زندگی، جهت واکسیناسیون عمومی شهروندان است. غرفه‌ی کودک با محوریت آموزش مهارت‌های شهروندی و غرفه نوشت افزار ایرانی، از دیگر غرفه‌های جانبی این بازارچه است که شهروندان می‌توانند از امکانات ارائه شده بهره مند شوند.

توکلی زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، در حاشیه این بازدید در خصوص وضعیت کارآفرینان و کسب و کارهای خانگی گفت: بیماری کرونا، در دو سال گذشته لطمه‌ی جدی به بدنه‌ی اشتغال‌های خانگی زده است. به خصوص اقشار سرپرست خانوار که محوریت منبع درآمد آن‌ها از طریق همین کسب و کارهای کوچک است.

وی افزود: کسب و کارهای کوچک در دو سال گذشته، عمده بازار عرضه و فروش خود را از دست داده‌اند. شهرداری وظیفه حمایت از این کسب و کارهای را بر خود ملزوم دانسته تا از تعطیلی قطعی این کسب و کارهای جلوگیری کند.

توکلی زاده ادامه داد: برنامه‌ی ما این است در شرایط فعلی که به دلیل واکسیناسیون عمومی، بستر برای فعالیت این کسب و کارها فراهم تر است، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اشتغال‌هایی که هنوز تعطیل نشده‌اند و فعالیت دارند را، با مدیریت نهادهای مرتبط، در بازارچه‌های شهری مستقر کنیم تا بتوانند محصولات خود را عرضه کنند.

وی در ادامه گفت: البته برنامه‌ی دیگر ما، عرضه محصولات در بازارچه‌های مجازی به طور دائمی برای کارآفرینان است؛ که احیاناً اگر شرایط کرونایی ادامه دار بود و محدودیت در برگزاری بازارچه وجود داشت، این کسب و کارها، کمتر دغدغه فروش محصولات خود را داشته باشند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران افزود: در حال حاضر نیز امکان عرضه محصولات در فضای مجازی برای کارآفرینان فراهم شده است؛ اما نیاز به به تبلیغ دارد که جمعیت بیشتری متوجه این محصولات شوند تا فروش کالاهای کسب و کارهای کوچک، رونق بیشتری را داشته باشند.

وی گفت: در خلال بازدید، با مسئولین این بازارچه هماهنگی‌هایی صورت گرفت تا با همکاری نهادهای هدف، برای رونق و کسب مجوزهای این مشاغل، شرایط برای کارآفرینان تسهیل شود تا بتوانیم وضعیت کارآفرینان و مشاغل خانگی را بیش از پیش، مساعد کنیم.

یکی از دغدغه‌های شهرداری تهران، تأمین معیشت پایدار زنان سرپرست خانوار است. برای این مسئله چندین راهکار مدنظر است که از این طریق حمایت‌های مورد نیاز کارآفرینان، صورت گیرد. بخشی از این حمایت شامل آموزش مهارت است و بخش دیگر این بسته‌ی حمایتی، کمک به اشتغال آن‌ها است؛ که همه‌ی این‌ها در مرکز توانمند سازی کوثر صورت می‌گیرد.

بخش مهم این چرخه‌ی حمایتی، تأمین بازار فروش است که با برپایی بازارچه‌های دائمی و فصلی این مسئله را برای کارآفرینان، حل خواهد شد.

زهرا بهروز آذر، مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران، درباره نحوه فعالیت‌های بازارچه‌های شهری گفت: بازارچه بوستان لاله، یکی از بازارچه‌های فصلی ماست که بعد از دو سال، برای اولین بار، در حال برگزاری است و با هماهنگی‌های صورت گرفته با استانداری و سازمان زیبا سازی شهر تهران، قصد داریم مداوم در تمامی بوستان‌های تهران این شرایط را فراهم کنیم.

وی اشاره کرد: یکی از رویدادهای مهم در پیش روی ما، برگزاری نمایشگاه بزرگ زنان و تولید ملی است. با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، اواخر آبان ماه، نمایشگاه زنان و تولید ملی، با حضور کارآفرینان و زنان سرپرست خانوار صاحب کسب و کارهای کوچک، همراه با شرکت‌های تولیدی که بدنه‌ی نیروی کار خود را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، در بوستان گفتگو برگزار کنیم.

در این نمایشگاه شهروندان می‌توانند بخشی از نیازهای خود را با قیمت مناسب‌تر از تولیدکنندگان بدون دخالت واسطه، تهیه کنند.