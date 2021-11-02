به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، جمهوری آذربایجان امروز سه شنبه از تمایل خود برای خرید هواپیماهای جنگنده از پاکستان خبر داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سرهنگ «مهمان نوروزوف» (Mehman Novruzov) وابسته نظامی سفارت جمهوری آذربایجان در اسلام آباد این علاقه مندی باکو را مورد تأیید قرار داد.

وابسته نظامی سفارت جمهوری آذربایجان در اسلام آباد در این خصوص گفت که این موضوع مهم در دستور کار سفارت جمهوری آذربایجان قرار دارد.

آنطور که سرهنگ «مهمان نوروزوف» اعلام کرده است، باکو قصد دارد چند جنگنده «جی اف-۱۷ بلاک» را خریداری کند که اولین پرواز خود را در دسامبر ۲۰۱۹ در چین انجام داد.

گزارش این رسانه حاکیست: این مدل از سامانه‌های الکترونیکی و راداری کابین خلبان نسبت به نسخه‌های قبلی ارتقاء یافته است.