به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه قرار است در اوایل ماه میلادی آتی میزبان «نیکول پاشینیان»، نخست‌وزیر ارمنستان و «الهام علی‌اف»، رئیس جمهوری آذربایجان در مسکو باشد.

در این ارتباط گفته شده که انتظار می‌رود رهبران سه کشور در تاریخ ۸ الی ۹ نوامبر در مسکو نشست سه جانبه برگزار کنند و بیانیه‌های سه جانبه مربوط به روند تعیین حدود و تعیین مرزهای دولتی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و همچنین از سرگیری ارتباطات حمل و نقل در منطقه را امضا کنند.

روسیه هم‌پیمان ارمنستان است و قرارداد آتش‌بس دو کشور در سال گذشته میلادی تحت مدیریت و نظارت مسکو امضا شد. روسیه علاوه بر پایگاهی نظامی که در ارمنستان دارد، سال گذشته نیز گروهی از نیروهای صلح خود را برای کمک به اجرای آتش بس به این منطقه قفقاز گسیل کرد. این کشور با ارمنستان روابط خوب و پیمان دفاعی متقابل دارد، اما در عین حال با آذربایجان نیز روابط دوستانه‌ای دارد.

همچنین وزیر توسعه منطقه‌ای و زیر ساخت‌های ارمنستان سه شنبه هفته گذشته از ساخت بزرگراه راهبردی با ایران با مشارکت‌های شرکت‌های روس خبر داد. «گنل سانوسیان» وزیر توسعه منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان در حاشیه هشتمین مجمع بین منطقه‌ای ارمنستان و روسیه گفت که ارمنستان انتظار دارد شرکت‌های روسی در مناقصه احداث بزرگراه راهبردی شمال به جنوب منتهی به ایران شرکت کنند.

این مقام ارشد دولت ارمنستان گفت: «در این مجمع ما درباره مشارکت شرکت‌های روسی در ساخت پروژه شمال-جنوب بحث نکردیم، اما یک فرایند مناقصه نسبتاً گسترده خواهیم داشت که در آن شرکت‌های مختلف بین‌المللی شرکت خواهند کرد. فکر می‌کنم که شرکای روسی ما در این مناقصه شرکت خواهند کرد.»

به گفته سانوسیان، ایران نیز علاقمند به مشارکت در این پروژه راهبردی است. پیشتر «نیکل پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده بود که دولت این کشور قصد دارد حدود یک میلیارد دلار برای ساخت جاده شمال-جنوب هزینه کند.