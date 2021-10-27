«خلوصی آکار» با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که همزمان با دیدار رسمی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از این کشور، «ذاکر حسنف» وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با «خلوصی آکار» همتای ترکیه ای خود در منطقه «زنگیلان» دیدار و گفتگو کرد.

حسنف در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با آکار در منطقه یاد شده که پیشتر در جنگ با ارمنستان آزاد شده بود، از حمایت های معنوی ترکیه در جنگ مذکور قدردانی کرد.

وی همچنین ابراز اطمینان کرد که مشارکت مبتنی بر اعتماد متقابل، اطمینان و حمایت، تقویت خواهد شد.

آکار نیز به نوبه خود بر اهمیت برگزاری چنین دیدار تاریخی تاکید و یادآور شد که این اتحاد راهبردی بر پایه روابط دوستانه و برادرانه استوار است.

روز گذشته رئیس جمهور ترکیه در سفری یک روزه به دعوت «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان به این کشور رفت و به همراه وی فرودگاه بین المللی «فضولی» را افتتاح کرد. «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه و برخی دیگر از مقامات دولت، وی را در این سفر همراهی کردند.