جایزه بهترین بازیگری جشنواره آمریکایی برای «خانه بخت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «خانه بخت» به کارگردانی عادل معشوری در دوازدهمین حضور بین المللی خود در بیستمین جشنواره «Route ۶۶» آمریکا جایزه بهترین بازیگری را دریافت کرد. این جشنواره با موضوع مسائل انسانی و حقوق بشر در ایالت الینوی شهر اسپرینگ فیلد از ۵ تا ۱۵ نوامبر برابر با ۱۴ تا ۲۴ آبان برگزار شد.

فیلم کوتاه «خانه بخت» پیش از این نیز از جشنواره «Symorna» ترکیه جایزه بهترین بازیگری را برای نسیم افشارپور و بهترین فیلمبرداری را برای عادل معشوری به ارمغان آورده و همچنین در جشنواره «Buffalo» Dreams Fantastic» آمریکا نامزد بهترین فیلم کوتاه بین المللی شده است.

این فیلم کوتاه در جشنواره‌های Jersey Shore آمریکا، Vienna اتریش، Short That Are Not Pants کانادا، Indie Short Fest آمریکا و Short Film Slam آمریکا، برای حضور در بخش مسابقه انتخاب شده و در آن جشنواره ها نمایش داده خواهد شد.

نسیم افشارپور تنها بازیگر و نویسنده و مشاور کارگردان این فیلم کوتاه است.

از دیگر عوامل این فیلم کوتاه می‌توان به تهیه کننده: علیرضا معشوری، صداپیشگان: نوشین مینایی فرد، پیمان محسنی، محمدامین ‌رشنوادی، عقیل بهرامی، گلنوش طلوع، صدابردار: مهران بهروزی نیا، فیلمبردار: عادل معشوری، طراح لباس: مهرنوش تقوی نیا، طراح گریم: نوید عسجدی، تدوین و صداگذاری: عادل معشوری، نسیم افشار پور، مترجم: آناهیتا دانش اشاره کرد.

همچنین تولید و پخش فیلم کوتاه خانه بخت توسط موسسه ترلان فیلم انجام شده است.