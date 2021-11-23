نشست سالانه مشترک آمریکا و تایوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، ایالات متحده و تایوان دومین نشست گفتگوی مشارکت سالانه خود با موضوع رونق اقتصادی (EPPD) را در راستای بحث در خصوص طیف وسیعی از منافع دوجانبه مرتبط با حوزه‌های تجارت و انرژی برگزار کردند.

«وانگ می‌هوا»، وزیر اقتصاد تایوان که ریاست هیئت تایوانی را در این نشست مشترک بر عهده داشت، گفت: طرفین بر روی موضوعات انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین، علم و فناوری، اقتصاد دیجیتال و امنیت شبکه ۵G و همچنین فشار سیاسی و اقتصادی پکن تمرکز کردند.

براساس گزارش خبرگزاری کیودو، این دیدار مجازی پنج ساعت به‌طول انجامید.

وانگ به نقل از کیودو گفت: مذاکرات، راهی عالی برای همکاری دوجانبه در زمینه راهبردهای اقتصادی است.

در این دیدار طرفین متعهد به افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های دارویی، بهداشتی، انرژی‌های پاک و نیمه هادی‌ها شدند و توافق کردند سال آینده نیز با یکدیگر دیدار کنند.

به نوشته کیودو، تایوان و ایالات متحده قصد دارند اولین نشست حضوری مشترک خود با موضوع علم و فناوری را در سال ۲۰۲۲ در تایپه برگزار کرده و چهارمین مجمع اقتصاد دیجیتال را تشکیل داده و یک کارگروه مشاوره تجاری برای تقویت بیشتر روابط اقتصادی ایجاد کنند.

گفتنی است، این دیدار یک هفته پس از آن برگزار شد که «جو بایدن»، رئیس جمهور ایالات متحده و شیء جین پینگ، رئیس جمهور چین طی برگزاری یک نشست مجازی برای رسیدگی به طیف گسترده‌ای از مسائل دوجانبه و جهانی از جمله تنش‌ها بر سر تایوان با یکدیگر گفتگو کردند.