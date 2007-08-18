علیرغم اعلام میراث فرهنگی، ساخت مجتمع تجاری مراغه بدون توقف همچنان ادامه دارد

سید مصطفی سید هاشمی درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توقف ساخت مجتمع تجاری در نزدیکی برج‌های دوقلوی مراغه افزود: مجری این پروژه با رعایت حریم 25 متر که سال گذشته به تصویب کمیته فنی سازمان میراث فرهنگی نیز رسیده بود ، اقدام به احداث مجتمعی در 3 طبقه کرده است و در حال حاضر نیز عملیات ساخت و ساز ادامه دارد و هیچ توقفی صورت نگرفته است .

وی خاطر نشان کرد : مشکلی که در حال حاضر وجود دارد احداث درب مغازه های مجتمع است که به طرف حریم این دو آثار تاریخی باز می شود که باید فکر دیگری برای آن شود، در غیر اینصورت ساخت مجتمع هیچ مشکلی ندارد و به آثار تاریخی نیز خسارتی وارد نمی کند و با نظر و موافقت سازمان میراث فرهنگی عملیات آغاز شده است .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : در گذشته یک بار عملیات ساخت و ساز متوقف شده بود که با نظر دادگاه رفع توقیف شد.

وی افزود: بنده به عنوان ناظر قانونی از سوی مجلس امروز بر عملیات ساخت این مجتمع نظارت کردم و تعطیلی در کار نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که روز گذشته معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از توقف ساخت مجتمع تجاری مراغه در نزدیکی برج های دو قلوی این شهر ( گنبد سرخ و برج مدور) ، به علت رعایت نکردن اصولی که به تصویب کمیته فنی سازمان رسیده ، خبر داده بود.

جلوگیری از ساخت توسط یگان حفاظت تا برطرف شدن مشکل

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری مراغه نیز در این باره گفت: با تشکیل جلسه ای در روز گذشته قرار شد ساخت و ساز در قسمت بیرونی مجتمع فعلا انجام نشود. در گذشته نیز یک بار از طریق مراجع قضایی عملیات احداث بدلیل ساخت رواق در داخل حریم متوقف شده بود که برطرف شد.

پاشایی افزود: قرار است از طریق یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی جلوی ساخت و ساز مجتمع تجاری تا برطرف شدن مشکل آن گرفته شود.

وی درخصوص اعتراض مردم به ساخت این مجتمع گفت: این امرکاملا قانونی ، با مجوز و در چارچوب تفاهمات صورت گرفته و آسیبی به آثار تاریخی وارد نمی کند و تنها دلیل توقف آن حذف ورودی مغازه ها به سمت گنبد کبود است که پس از برطرف شدن مجددا ساخت آن آغاز می شود. بنابراین نمی توان خواست مردم را عملی کرد.

عدم توقف ساخت مجتمع پیگیری می شود

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز در خصوص عدم توقف ساخت مجتمع ، گفت: دستور توقف عملیات ساخت و ساز مجتمع در نزدیکی برج های دو قلوی مراغه صادر شده اما اینکه چرا تاکنون این دستور اجرا نشده را سریعا پیگیری خواهیم کرد .

دولت آبادی با اشاره به اینکه در ساخت این مجتمع از نظر ارتفاع و حریم و آسیب رساندن به دو اثر تاریخی مشکلی وجود ندارد، افزود: دستور توقف ساخت این مجتمع بدلیل برخی مشکلات داخلی ، مانند عدم رعایت دسترسی واحدهای تجاری مجتمع به جنوب محوطه برج ها، انجام شده بود.