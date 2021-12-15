تغییرات جدید اوراق تسهیلات مسکن به فرابورس ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم اخیر بانک عامل بخش مسکن برای حذف اوراق تسهیلات مسکن از نیمی از وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن، به فرابورس برای اعمال این تصمیم در معاملات «گروه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن» در بازار سرمایه، ابلاغ شده است.

‌فرابورس: سقف خرید تعداد اوراق مسکن در هر معامله، ۵۶۰ برگه

در پی ابلاغ مصوبه اخیر هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن به فرابورس، مدیر عملیات بازار این شرکت نیز در بخشنامه امروز خود (چهارشنبه ۲۴ آذر)، تعداد معاملات اوراق حق تقدم مسکن در هر جلسه معاملاتی را که از ۷ مهر ماه امسال به ۵۶۰ برگه افزایش داده بود، در همین رقم نگه داشته است.

پیش از ۷ مهر ماه امسال، سقف تعداد خرید برگه گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در هر جلسه معاملاتی فرابورس، ۲۸۰ برگه بود.

اطلاعیه فرابورس به این شرح است:

محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن: به اطلاع می‌رساند پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک تخصصی بخش مسکن اعلام می‌گردد:

۱. محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک عامل بخش مسکن به مدت ۴ ماه خواهد بود.

۲. محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد.

۳. در خصوص اوراق گواهی صادره بانک تخصصی بخش مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۵۶۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می‌باشد.

۴. متقاضیان خرید می‌بایست محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجریدگی به تخلفات گردد.

مدیر عملیات بازار فرابورس ایران