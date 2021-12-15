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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۳

رقم اقساط وام مسکنِ بدون اوراق اعلام شد/ ماهانه ۹.۳ میلیون تومان

رقم اقساط وام مسکنِ بدون اوراق اعلام شد/ ماهانه ۹.۳ میلیون تومان

بر اساس طرح جدید وام مسکن، مجموع اقساط این تسهیلات به ماهانه ۹ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش شدید قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در روزهای اخیر و رسیدن میانگین نرخ این اوراق در معاملات دو روز گذشته به ۱۱۳ هزار تومان که در تعدادی از معاملات، برخی نمادهای زیرمجموعه «تسه» تا ۱۲۰ هزار تومان هم فروخته شد، بانک عامل بخش مسکن تصمیم گرفت تا برای ساماندهی هزینه‌های دریافت این تسهیلات تمهیدات جدیدی بیندیشد.

هزینه دریافت تسهیلات ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن (ویژه زوجین تهرانی) از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن در حالت فعلی نیاز به خرید ۹۶۰ برگه دارد که هزینه آن به حدود ۱۱۰ میلیون تومان می رسد، لذا بانک عامل بخش مسکن تصمیم گرفت شرایطی فراهم کند که نیمی از این تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن و نیمی دیگر از محل منابع داخلی بانک (از محل منابع تسهیلات بدون سپرده) پرداخت شود.

عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن: برای وام مسکن زوجین خرید ۴۸۰ برگه کافی است

محمد حسن علمداری، عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن به خبرنگار مهر گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی از محل اوراق در شهر تهران که پیش از این برای دریافت این تسهیلات باید ۸۰۰ فقره اوراق خریداری و به بانک ارائه می‌کردند هم اکنون تنها با خرید و ارائه ۴۰۰ فقره اوراق می‌توانند تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند.

علمداری خاطرنشان کرد: این امتیاز در نظر گرفته شده برای متقاضیان تسهیلات مسکن، شامل تسهیلات جعاله مسکن نیز می‌شود. تسهیلات جعاله مسکن هم اکنون در سراسر کشور ۸۰ میلیون تومان است. متقاضیان تا پیش از این برای دریافت این تسهیلات باید ۱۶۰ فقره اوراق خریداری می‌کردند اما هم اکنون با خرید و ارائه ۵۰ درصد از این تعداد یعنی ۸۰ فقره اوراق می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات جعاله کنند.

مقایسه اقساط تسهیلات مسکن در دو حالت با خرید اوراق و بدون خرید اوراق

۱. در حالت دریافت همه تسهیلات از محل اوراق: ۸.۷ میلیون تومان

با توجه به اینکه وام مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله است، مبلغ اقساط تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ماهانه ۶ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان است.

تسهیلات ۸۰ میلیون تومان جعاله مسکن نیز با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ سال محاسبه می‌شود که درنتیجه رقم اقساط آن ماهانه ۲ میلیون و ۳۱ هزار تومان است.

مجموع اقساط این تسهیلات ۸ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان است.

۲. در حالت دریافت نیمی از تسهیلات از محل اوراق و نیمی از منابع داخلی بانک: ۹.۳ میلیون تومان

در صورتی که متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن بخواهد از طرح جدید بانک تخصصی بخش مسکن استفاده کند، برای نیمی از تسهیلات (۲۰۰ میلیون تومان) باید ۴۰۰ برگه گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کند که با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله محاسبه می‌شود؛ رقم اقساط این تسهیلات ماهانه ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان خواهد بود.

همچنین نیم دیگر این تسهیلات (۲۰۰ میلیون تومان) از محل منابع داخلی بانک (بدون سپرده)، با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۸ ساله اعطا می‌شود که رقم اقساط آن ماهانه ۳ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان است.

وام ۸۰ میلیون تومانی جعاله مسکن هم در دو وضعیت نیمی با اوراق و نیمی از منابع داخلی بانک (وام بدون سپرده) است که البته هر دو وام با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله اعطا می‌شوند که رقم اقساط این تسهیلات مانند حالت خرید با اوراق ماهانه ۲ میلیون و ۳۱ هزار تومان است.

مجموع اقساط پرداختی از سوی دریافت کننده این وام برای کل وام (۴۸۰ میلیون تومان) ماهانه ۹ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان خواهد بود.

نوع وام رقم اقساط در حالت اول رقم اقساط در حالت دوم
وام ۴۸۰ میلیونی با اوراق ۸.۷ میلیون تومان ۹.۳ میلیون تومان
کد مطلب 5376076

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      61 1
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      کسی که خانه نداره پس پول نداره اما یک سوال کاملا جالب اینه که کی میتونه ماهی 9 میلیون قسط بده درضمن کسی که بتونه ماهی 9 میلیون قسط پرداخت کنه به نظرتون مستاجره و بی خونه اس؟؟؟؟ بخدا زندگی تو این کشور دیگه خیلی مسخره شده فقط اینو میشه گفت خدا ازشون نگذره
      • IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
        7 0
        بااین حساب ما نمی تونیم خونه دار بشیم تنها چیزی که رایگانه خندیدن وگریه کردن است کارم از گریه گذشته پس بهتره بخندم😆😆😆
    • بختیاری IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      10 0
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      هیچوقت حتی یک لحظه هم خودش جای افراد متوسط و رو به پایین جامعه نزاشتن مسولین وگرنه این قدر قسط فقط مال گردن کلفت هاست که ما نيستيم
      • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۵
        1 0
        بله- بجای پرداخت هزینه رهن بلا عوض به نمایندگان مجلس- وام قرض الحسنه ودیعه بدن به مستاجرها-به نماینده ها)کاندیدا( وام تبلیغات انتخاباتی پرداخت میشه بسه شونه- اون خودروهای اهدایی رو هم حذف کنن بدن به معلولهای بهزیستی و کمیته امدادی ها و بدسرپرستها و بیماران خاص SMA هموفیلی-پروانه ای-MS و سرطا.با تشکر
    • امیدوار IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      9 0
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      خیلی هم عالی ... منتهی چه جوری میشه با 7 میلیون درآمد و حقوق، 9 میلیون قسط داد؟ بعد با این 400 میلیون کجا میشه خونه خرید؟ ... بیابون های اطراف سیستان و بلوچستان! ... من روزی 14 ساعت کار می کنم شما چند ساعت؟
    • سردار IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      9 0
      پاسخ
      بنظرشماکسی بتونه۹میلیون بده واقعامستاجرهس؟؟؟؟؟به قول دوستمون اززندگی دراین جاکاملاخسته شدیم....
    • علی IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      ... جوری میگه 9میلیون انگاری میگه 9000تومان...حقوق یه کارگربدبخت اداره کاری هنوز به 5میلیون نرسیده چطور ی ماهی 9میلیون قسط بده....
    • علی IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      ... جوری میگه 9میلیون انگاری میگه 9000تومان...حقوق یه کارگربدبخت اداره کاری هنوز به 5میلیون نرسیده چطور ی ماهی 9میلیون قسط بده....
    • ۱ IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      8 2
      پاسخ
      احتمالا از حقوق اداره کاری خبر ندارن
    • محسن IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      7 0
      پاسخ
      قراربود رایگان سالی یک میلیون خونه بسازن نه پول بگیرن ؟ چرا انقدر زود موضع عوض میکنن؟؟ کسیکه ۷میلیون به بالا قسط فقط مسکن میده محتاج وام مسکن نیست .
    • الهام ب IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      6 0
      پاسخ
      دست جناب رئیس دردنکنه اگه ماهی ۹ میلیون داشتیم قسط بدیم تا الان حداقل یک پراید کهنه داشتیم اینم بدید به وزیر صمت تا کمبوداش رفع بشه گناه داره
    • بی نام IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      6 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه. خدا ازتون نگذره.. خجالت بکشید مردم رو به مسخره گرفتید. مردم رو خر فرض کردید. مردم پول ندارن برن دکتر. خدایا کجایی پس. ما ماهی کلی باید بدیم دکتر مادرمون. اونو نداریم. خدایا چرا جوابشون نمیدی
    • مستاجر UA ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      4 1
      پاسخ
      من یه کارگر روز مزدم 9 میلیون از کجا بیارم 🥺
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      2 0
      پاسخ
      بشتابید وام مسکن مفت شد.کجایی روحانی؟
    • بیرنگ AE ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      3 0
      پاسخ
      اگه ماهی ۹میلیون داشتیم ک قسط مسکن مهر بدیم ک حتما با این درامد دیگ نیازی ب مسکن مهر نداشتیم حقوق کارگر با پول ایران حساب میکنید هنوز ب ۵تومن نرسیده خرج و مخارج و قسط واماتونو با دلار حساب می کنید خدا ازتون نگذره از دستتون خسته شدیم
    • مهدی IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آیا اقساط وام مسکن را میشود بصورت پلکانی پرداخت کرد؟؟
    • مشتری IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ترخدا الانم نصف کنید وضع اوراق خرابه

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