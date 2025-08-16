  1. اقتصاد
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

حذف حجم مبنای یک درصدی برای ۱۹ نماد فرابورسی، از امروز

لغو اعمال حجم مبنای "یک" برای ۱۹ نماد حاضر در بازار پایه فرابورس که ۲۰ جلسه متوالی دارای صف خرید و فروش بودند از امروز اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام فرابورس از امروز شنبه ۲۵ مرداد، لغو اطلاعیه ۵ دی ۱۴۰۰ در خصوص حجم مبنای نمادهای دارای صف خرید و فروش طی ۲۰ جلسه متوالی در بازار پایه فرابورس اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش به منظور افزایش نقدشوندگی در بازار پایه، مقرر شده بود هر یک از نمادهای مندرج در بازار پایه که ۲۰ جلسه معاملاتی متوالی در تمامی لحظات دارای صف خرید و فروش باشند، حجم مبنای نماد پس از انجام اطلاع‌رسانی به یک تغییر یابد که بدون اعمال حجم مبنا قابل معامله خواهد بود.

نمادهای مشمول شامل حجم مبنای "حرهشا، ساذری، سنوین، شکف، فسدید، پارتا، ثقزوی، ثنظام، حاریا، خفناور، سخواف، سفارود، فالوم، فنرژی، قجام، گپارس، واحصا، وسنا، وشمال" هستند.

کد خبر 6561564
محمدحسین سیف اللهی مقدم

