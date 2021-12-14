به گزارش خبرگزاری مهر، مینا سپهوند در سخنانی اظهار داشت: کارگاه نمایشنامه نویسی و بازیگری از ایده تا اجرا با عنوان «پویش سلیمانی» از سوی حوزه هنری لرستان در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این برنامه در قالب کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شود گفت: در این برنامه در زمینه نمایشنامه نویسی و بازیگری از مرحله ایده تا اجرا و فن بیان، بدن و شناخت نقش و کاربرد آن در تولید نمایش و همچنین روند تولید نمایشنامه اقتباسی به هنرجویان آموزش داده می‌شود.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری لرستان افزود: این کارگاه‌های آموزشی از ۲۴ آذرماه لغایت ششم دی ماه در چهار شهرستان الیگودرز، دورود، بروجرد و خرم آباد برگزار می‌شود.

سپهوند، هدف از اجرای این برنامه را بررسی ابعاد شخصیت والای سردار سلیمانی و پرداختن به ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان در عرصه‌های نظامی، فرهنگی و اجتماعی در قالب فعالیت‌های هنری و تولید آثار فاخر نمایشی را از اهداف برگزاری این پویش برشمرد.

وی اضافه کرد: پس از برگزاری کارگاه‌ها در شهرستان‌های یاد شده چهار نمایش تولید و در آئین گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی اجرا خواهد شد.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری لرستان گفت: «سینا دلشادی» رئیس گروه ارزشیابی آثار مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و مدرس دانشگاه و پویا حسنوند از هنرمندان فعال و تحصیل کرده واحد نمایش آموزش این کارگاه‌های آموزشی را بر عهده دارند.

سپهوند عنوان کرد: در برگزاری این برنامه؛ سازمان تبلیغات اسلامی لرستان؛ بسیج هنرمندان استان لرستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و اداره کل آموزش و پرورش لرستان همکاری دارند.

وی گفت: مکان برگزاری کارگاه‌ها در الیگودرز (پلاتو ارشاد) ۲۴ الی ۲۶ آذرماه، در دورود (کانون امام علی (ع)) ۲۷ الی ۲۹ آذرماه، در بروجرد (سالن ارشاد) یکم تا سوم دی ماه و خرم آباد (سالن ماه حوزه هنری) سوم تا شش دی ماه خواهد بود.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری لرستان افزود: ساعات شروع کارگاه صبح صبح ۹ الی ۱۲ و عصر ۱۵ الی ۱۸ است.