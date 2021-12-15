تئاتر «یاس کبود» ویژه ایام فاطمیه در گرمی تولید و اجرا می شود

حجت‌الاسلام حمید بهاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و آغاز ایام فاطمیه، به برنامه‌های فرهنگی این شهرستان اشاره و اظهار کرد: در مناسبت‌های آذر و دی ماه برنامه‌های بصیرتی و فرهنگی در قالب فعالیت‌های هنری و جلسات سخنرانی در مناطق مختلف شهرستان گرمی با همکاری ادارات و نهادها و هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود.

وی از تولید تئاتر «یاس کبود» در قالب معرفی بخشی از زندگانی حضرت زهرا (س) به زبان هنر، در این شهرستان خبر داد و گفت: با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمی، تئاتر یاس کبود در قالب شناساندن سیره حضرت زهرا (س) و نحوه شهادت آن حضرت، مراحل تمرین و برنامه ریزی اجرایی را آغاز کرده و در ایام فاطمیه برای استفاده عموم به روی صحنه می‌رود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرمی، برگزاری مراسم عزاداری و سخنرانی را از دیگر برنامه‌های ایام فاطمیه عنوان کرد و گفت: برگزاری مراسم محفل انس با قرآن، برپایی دسته عزاداری به شرط مناسب بودن هوا و موافقت ستاد مبارزه با کرونا و نشست روشنگری در مدارس با عنوان "تربیت فاطمی و نسل سلیمانی" از برنامه‌های فرهنگی ایام فاطمیه در شهرستان گرمی است.

وی افزود: ویژه برنامه مدیحه سرایی و مرثیه خوانی توسط هیأت‌های مذهبی، نشست سبک زندگی فاطمی ویژه بانوان، مسابقات فرهنگی با موضوع سیره فاطمی و نسل سلیمانی، برپایی نمایشگاه یاس نبوی و پاسخگویی به شبهات دینی، همایش فاطمه شناسی ویژه و ارائه موضوع انشا به دانش آموزان با موضوع تربیت فاطمی و نسل سلیمانی و تجلیل از برترین‌ها، برگزاری گفتمان‌های دینی با موضوع حجاب و عفاف و انعکاس از فضای مجازی از دیگر برنامه‌های گرامی داشت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و نیز دهه بصیرت در شهرستان گرمی است.