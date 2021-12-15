به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سلسله درگیری ها میان ارتش و کمیته های مردمی یمن با عناصر وابسته به عربستان سعودی در مأرب ادامه دارد. آخرین اخبار حاکی از وقوع درگیری های شدید میان نیروهای یمنی با عناصر ائتلاف سعودی در غرب یمن هستند.

بر اساس این گزارش، عناصر وابسته به عربستان سعودی تمام تلاش خود را به کار بستند تا از محور غربی شهر مأرب خود را به داخل این شهر رسانده و مناطق تحت کنترل نیروهای یمنی را از دست آنها خارج سازند.

اخیراً «محمد البخیتی» عضو شورای سیاسی جنبش «أنصارالله» یمن در سخنانی پیرامون نبرد مأرب گفته بود: نیروهای مقاومت یمن به لحظه تحقق پیروزی نهایی در «مأرب» نزدیک شده‌اند.

وی افزود: مردم یمن خواستار آزادسازی هرچه سریع‌تر مأرب هستند. نیروهای مسلح ما از سوی مردم برای آزادسازی مأرب تحت فشار قرار دارند. شکست متجاوزان در مأرب به مثابه شکست آنها در دیگر جبهه‌ها است.

البخیتی یادآور شد: سعودی‌ها و متحدانشان خود به خوبی می‌دانند که کنترل نیروهای یمنی بر شهر مأرب بدترین سناریو برایشان محسوب می‌شود. آزادسازی مأرب به پایان محاصره همه جانبه علیه یمن منجر خواهد شد.

وی عنوان کرد: متجاوزان در حال حاضر به دنبال آن هستند تا بر روی پیشروی‌های گسترده نیروهای یمنی در جبهه مأرب سرپوش بگذارند. پیام‌مان به متجاوزان این است که آنها دیگر قادر نیستند محاصره را به ما تحمیل کنند.