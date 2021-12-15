اقتصاد یمن در مرز فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سلیم بن بریک» وزیر دارایی دولت مستعفی یمن، نسبت به فروپاشی اقتصاد یمن در استان‌های تحت اشغال ائتلاف سعودی در صورت ادامه جنگ هشدار داد. وی هم چنین تاکید کرد که اقتصاد یمن نیاز به حمایت عربستان دارد.

این اظهارات وزیر دارایی دولت مستعفی یمن در کارگاه ظرفیت سازی وزارت دارایی یمن که با هماهنگی «برنامه عربستان برای توسعه و بازسازی یمن» در ریاض برگزار شد، بیان شد.

سالم بن بریک در این کارگاه اعلام کرد: اقتصاد یمن با مشکلات بزرگی مواجه است و در آستانه فروپاشی است و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی یکی از مهمترین چالش‌ها به ویژه پس از عبور قیمت دلار از مرز ۱,۵۰۰ ریال یمن است.

بریک هم چنین گفت که کاهش ارزش پول یمن منجر به افزایش نرخ تورم بی سابقه‌ای شده که قبلاً در طول تاریخ یمن وجود نداشته است.

ائتلاف سعودی با اشغال تعدادی از استان‌های یمن نه تنها ناامنی را گسترش داده بلکه اقتصاد این مناطق را نیز به مرز ورشکستگی کشانده است. عربستان از یک طرف زیرساخت‌های یمن را نابود می‌کند و از سوی دیگر مدعی حمایت از اقتصاد مردم است.