به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته حملات هوایی خود به نقاط مختلف استان «مأرب» را بیش از پیش تشدید کردند.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های یمنی اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت گذشته جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی بارها مناطق مختلف مأرب را بمباران کرده‌اند. این حملات با هدف ممانعت از تداوم پیشروی های ارتش و کمیته های مردمی یمن در مأرب انجام شد.

در همین حال، رسانه های یمنی اعلام کردند که مناطق مسکونی در استان الجوف نیز توسط جنگنده های متجاوز سعودی بمباران شدند. این درحالی است که نیروهای یمنی چند روز پیش دستاوردهای راهبردی و استراتژیکی را در الجوف محقق ساختند.

گفتنی است، اخیراً «محمد البخیتی» عضو شورای سیاسی جنبش «أنصارالله» یمن در سخنانی پیرامون نبرد مأرب گفته بود: نیروهای مقاومت یمن به لحظه تحقق پیروزی نهایی در «مأرب» نزدیک شده‌اند.

وی افزود: مردم یمن خواستار آزادسازی هرچه سریع‌تر مأرب هستند. نیروهای مسلح ما از سوی مردم برای آزادسازی مأرب تحت فشار قرار دارند. شکست متجاوزان در مأرب به مثابه شکست آنها در دیگر جبهه‌ها است.

البخیتی یادآور شد: سعودی‌ها و متحدانشان خود به خوبی می‌دانند که کنترل نیروهای یمنی بر شهر مأرب بدترین سناریو برایشان محسوب می‌شود. آزادسازی مأرب به پایان محاصره همه جانبه علیه یمن منجر خواهد شد.

وی عنوان کرد: متجاوزان در حال حاضر به دنبال آن هستند تا بر روی پیشروی‌های گسترده نیروهای یمنی در جبهه مأرب سرپوش بگذارند. پیام‌مان به متجاوزان این است که آنها دیگر قادر نیستند محاصره را به ما تحمیل کنند.