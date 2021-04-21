سازمان ملل درباره آوارگی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در «مأرب» هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد سخنانی را در خصوص درگیری‌ها در شهر «مأرب» یمن مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی بدون اشاره به تجاوزگری‌های ائتلاف متجاوز سعودی در شهر مأرب، نسبت به آوارگی شمار زیادی از شهروندان یمنی در این شهر هشدار داد. در همین ارتباط، سخنگوی سازمان ملل گفت: احتمال آوارگی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مأرب طی روزهای آتی وجود دارد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین عنوان کرد: اگر درگیری‌ها در شهر مأرب ادامه پیدا کند، نمی‌توان جلوی آوارگی یمنی‌ها در این شهر را گرفت. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل حتی حاضر به اتخاذ موضع شفاهی در محکومیت اقدامات خصمانه سعودی در مأرب نشد.

این درحالی است که پیشتر «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور و نبرد شهر مأرب انتقاد کرده بود. وی گفته بود: بیانیه شورای امنیت همان چیزی است که ما قبل از جلسه آن را پیش‌بینی کرده بودیم. در واقع، بیانیه شورای امنیت نشانگر استانداردهای دوگانه این شورا و رویکرد غیرصادقانه آن است.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در ادامه اظهار داشت: این عملکرد سست به هیچ وجه شایسته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. ما معتقدیم که شورای امنیت سازمان ملل نیز در کنار ائتلاف سعودی مسئول قحطی در یمن است.

این مقام یمنی همچنین تصریح کرد: بدون تردید با مواضعی که شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ کرده است، باید گفت که این شورا شریک ائتلاف متجاوز سعودی است. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای تشدید درگیری‌ها در استان مأرب واقع در شمال شرقی یمن را محکوم کرده و از جنبش انصارالله خواسته بود که این درگیری‌ها را متوقف کند.