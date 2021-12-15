  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۵

مدیر کل بازرسی چهارمحال و بختیاری:

کارمند رشوه‌گیر در شهرداری شهرکرد بازداشت شد

کارمند رشوه‌گیر در شهرداری شهرکرد بازداشت شد

شهرکرد- مدیر کل بازرسی چهارمحال و بختیاری از دستگیری کارمند رشوه‌گیر شهرداری شهرکرد خبر داد و گفت: این کارمند برای صدور مجوز ادامه ساخت‌و ساز غیرمجاز اقدام به دریافت رشوه کرده بود.

علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری کارمند متخلف در شهرداری شهرکرد، اظهار کرد: این کارمند برای صدور مجوز ادامه ساخت و ساز غیرمجاز اقدام به دریافت رشوه کرده بود.

وی با بیان اینکه کارمند متخلف در حین دریافت رشوه توسط ضابطان قضائی دستگیر شد، عنوان کرد: این تخلفات در بررسی مستمر بازرسان از ساخت و سازها در شهرداری شهرکرد شناسایی و کشف شد.

مدیر کل بازرسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کارمند شهرداری که اقدام به دریافت چند سکه بهار آزادی به عنوان رشوه برای صدور مجوز کرده بود دستگیر و به مراجع قاضی تحویل داده شد.

احمدی افزود: به منظور پیشگیری از تخلفات و کشف موارد بازرسان سازمان بازرسی استان به صورت سرزده از ادارات و سازمان‌ها بازدید می‌کنند.

کد مطلب 5376323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها