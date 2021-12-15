علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری کارمند متخلف در شهرداری شهرکرد، اظهار کرد: این کارمند برای صدور مجوز ادامه ساخت و ساز غیرمجاز اقدام به دریافت رشوه کرده بود.

وی با بیان اینکه کارمند متخلف در حین دریافت رشوه توسط ضابطان قضائی دستگیر شد، عنوان کرد: این تخلفات در بررسی مستمر بازرسان از ساخت و سازها در شهرداری شهرکرد شناسایی و کشف شد.

مدیر کل بازرسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کارمند شهرداری که اقدام به دریافت چند سکه بهار آزادی به عنوان رشوه برای صدور مجوز کرده بود دستگیر و به مراجع قاضی تحویل داده شد.

احمدی افزود: به منظور پیشگیری از تخلفات و کشف موارد بازرسان سازمان بازرسی استان به صورت سرزده از ادارات و سازمان‌ها بازدید می‌کنند.