به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در نشست مشترک خبری با ایراکلی گاریباشویلی نخست‌وزیر گرجستان در بروکسل در خصوص روسیه گفت: ناتو با موضع گرجستان در ارتباط با لزوم حفظ هوشیاری در قبال مسکو و اجتناب از اقدامات تنش‌آفرین موافق است.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این باره اعلام کرد: هر گونه تهاجم احتمالی روسیه در آینده منجر به پیامدهای اقتصادی و سیاسی جدی برای مسکو خواهد شد و این کشور تاوان اقدامات خود را پس خواهد داد.

ینس استولتنبرگ در ادامه پیرامون مخالفت روسیه با عضویت کشورهای گرجستان و اوکراین ادعا کرد: دو کشور نامزد حق انتخاب دارند تا در کدام اتحادیه قرار بگیرند و مسکو نیز حق تحمیل نظرات خود در این انتخاب را ندارد.

نخست‌وزیر گرجستان نیز در این نشست گفت: به عنوان کشوری که امتحانی را در شرایط جنگی به‌طور موفقیت‌آمیز پشت سر گذاشته است، چشم انتظار توسعه همکاری هستیم که در نهایت باعث عضویت مان در ناتو خواهد شد.

این در حالیست که روسیه تا کنون بارها در خصوص تداوم اقدامات تحریک آمیز و تنش‌زای این سازمان در منطقه به ناتو هشدار داده است.