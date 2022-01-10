استولتنبرگ: به اوکراین کمک می کنیم به سمت عضویت ناتو حرکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو بار دیگر مدعی شد که پیمان آتلانتیک شمالی هرگز درباره سیاست عضویت گیری خود مصالحه نخواهد کرد.

وی مدعی شد که ناتو به اوکراین برای حرکت در مسیر عضویت این پیمان نظامی کمک خواهد کرد.

استولتنبرگ همچنین مدعی شد که نشست روز چهارشنبه ناتو-روسیه به حل فوری همه مسائل منجر نمی‌شود اما می‌تواند راهی برای پرهیز از درگیری، پیش پای طرفین بگذارد.

وی این اظهارات را در حالی بیان کرد که امروز بروکسل میزبان نشست کمیته ناتو-اوکراین است.

همزمان، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که نشست امروز مسکو-واشنگتن به میزبانی ژنو باید بر عدم عضویت اوکراین در ناتو متمرکز باشد.

در حالی که روسیه عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو را خط قرمز خود عنوان کرده است، استولتنبرگ پیشتر هم مدعی شده بود که این بلوک نظامی تحت هیچ شرایطی اصول بنیادین خود را قربانی نخواهد کرد و هر کشوری حق انتخاب متحدان دفاعی اش را دارد.