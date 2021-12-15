«ریابکوف» اظهارات سخنگوی کاخ سفید را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که اظهارات مقامات کاخ سفید در مورد اعزام احتمالی پرسنل نظامی به اروپای شرقی به ترس، هراس و احساسات بدخواهانه ضد روسیه در کی‌یف دامن می‌زند.

وی در این باره و با اشاره به سخنان «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید، گفت که این اظهارات «به طور عمده با هدف تحریک احساسات بدخواهانه در کی‌یف، برانگیختن ترس و هراس ضد روسیه و در راستای رویکردهای کشورهایی که خود را در خط مقدم اعلام کرده‌اند»، مطرح شده است.

پیشتر جن ساکی اعلام کرده بود که واشنگتن در حال بررسی اعزام نظامیان به اروپای شرقی در صورت متشنج شدن اوضاع درباره اوکراین، است.

ساکی در پاسخ به این سوال که آیا اعزام نظامیان اقدامی احتمالی در حمایت از ناتو خواهد بود، گفت: چنانچه به (وقایع) سال ۲۰۱۴ نگاهی بیندازید، بسیاری از کشورها و شرکای ناتو درخواست حمایت و پشتیبانی، افزایش حضور نظامی و یا درخواست استقرار چرخشی نظامیان اضافی را کرده‌اند. البته این گزینه چنانچه روسیه بخواهد به اوکراین حمله کند، روی میز است.

این در حالی است که پیشتر «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه طی تماسی ویدئویی با «جو بایدن» همتای آمریکایی‌اش، این مسئله را مشخص کرده است که نظامیان روسیه که در نزدیکی مرزهای این کشور با اوکراین و داخل خاک روسیه هستند، تهدیدی برای هیچ کسی محسوب نمی‌شوند.

از زمان شروع کارزار رسانه‌ای در مورد ادعای تهاجم روسیه، مسکو بارها تاکید کرده است که قصد حمله به کسی را ندارد. در حالی که کشورهای غربی نسبت به تجمع نظامیان روسیه در نزدیکی مرز اوکراین ابراز نگرانی کردند، کرملین استدلال کرد که این ناتو است که با انتقال تجهیزات نظامی خود به اوکراین باعث نگرانی مسکو شده است.