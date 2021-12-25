صنایع آلاینده اراک و سهم عوارض آلایندگی هر یک را اعلام کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خسروانی سخنگوی شورای شهر اراک در صفحه شخصی خود نوشت: روزهای گذشته مصاحبه مدیرکل سابق امور مالیاتی استان در خصوص واریز مبلغی با عنوان عوارض آلایندگی به حساب شهرداری اراک باعث شد تا عده‌ای در اوضاعی که مردم هوای خوبی ندارند و صدای همه درآمده، انگشت مطالبه گری خود را به سمت مدیریت شهری نشانه بروند که با این پول چه کردید؟ شورای ششم، خود مطالبه گر است و مطالبه گران را دوست دارد.

وی ادامه داد: آقای مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفته بودند که «در هشت ماه اول سال جاری ۶۱۷ میلیارد تومان عوارض آلایندگی و ارزش افزوده به شهرداری اراک پرداخت شده و از این رقم ۲۱۰ میلیارد آن فقط در آبان‌ماه امسال به حساب شهرداری اراک واریز شده است».

سخنگوی شورای شهر اراک عنوان کرد: این خبر نیاز به توضیحات بیشتر دارد. اول آنکه از این مبلغ ۶۱۷ میلیارد تومان، چیزی در حدود نیمی از آن عوارض آلایندگی است. ما معتقدیم که سهم عوارض آلایندگی صنایع اراک خیلی بیشتر از این است که همین مبلغ هم با فشار و پیگیری اخذ شده و مطالبه گران باید مطالبه کنند که همه صنایع آلاینده شهر، سهم خود را به مدیریت شهری بپردازند و به این مبلغ ۳۰۰ میلیارد قانع نباشند.

خسروانی گفت: قطعاً سهم واقعی و اسمی شهرداری‌ها از عوارض این منابع آلاینده هرگز پرداخت نشده است بلکه بر اساس مذاکره یا فشار در برخی ماه‌ها این سهم آن هم ناقص پرداخت شده است.

وی ادامه داد: واحدهای صنعتی زیادی در شهر اراک وجود دارند که پرداخت سهمشان به شهرداری از محل عوارض آلایندگی نامشخص است که باید مشخص شود و به اطلاع مردم رسانده شود. از اداره کل محیط زیست و اداره کل امور مالیاتی انتظار داریم که لیست صنایعی که آلاینده هستند را منتشر و میزان واریزی عوارض آلایندگی آنها را طی سالهای گذشته به ریز به مردم اعلام کنند.

شهرداری باید عوارض آلایندگی را در حوزه‌های زیست محیطی و کاهش آلودگی هزینه کند

سخنگوی شورای شهر تصریح کرد: نکته دیگر اینکه شهرداری ملزم است عوارض آلایندگی را در حوزه‌های زیست محیطی و کاهش آلودگی هزینه کند. انتظار از شهرداری هم این است که لیست خدماتی که در این حوزه به مردم ارائه داده از جمله حوزه‌های ترافیکی، فضای سبز شهری، پسماند، حمل و نقل عمومی و… را در رسانه‌ها منتشر کند تا مردم بدانند که شهرداری این عوارض را در کجا خرج کرده است؟

وی ادامه داد: هرچه مسئولان و ارگان‌ها شفاف عمل کنند، اعتماد عمومی هم افزایش پیدا می‌کند. ما به جد برای حل مسئله‌های شهر به اعتماد عمومی نیازمندیم.

خسروانی در پایان بیان کرد: نکته آخر اینکه کارشناسان و صاحب نظران به ما پیشنهاد بدهند که اگر جای اعضای شورا بودند با این مبلغ چه پروژه یا اقدامی را در راستای کاهش آلودگی هوای اراک تعریف می‌کردند؟