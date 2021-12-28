به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی استان بوشهر اظهار داشت: اقدامات خیلی خوبی برای توسعه سوادآموزی در استان بوشهر صورت گرفته که قابل تقدیر است.

وی توسعه سواد در جامعه، توجه به دانش و حرکت در مسیر تحقیق و پژوهش را مهمترین راهکار توسعه و پیشرفت دانست و اضافه کرد: بزرگترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است و ذخایر مادی آن در درجه بعدی سرمایه جامعه قرار دارد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش تعیین کننده و ویژه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در جامعه افزود: بی‌سوادی زمینه انحراف و تضعیف انسان و همچنین آسیب‌های اجتماعی بیشتری را رقم می‌زند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده زندانیان را افراد بی‌سواد تشکیل می‌دهند افزود: حضرت امام راحل برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در جامعه دستور تشکیل نهضت سوادآموزی صادر کردند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تقدیر از تلاش آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی استان بوشهر اضافه کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، استان بوشهر در عرصه بی‌سوادی قرار داشت ولی اکنون وضعیت سواد استان بوشهر مطلوب است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر یکی از پنج استان برتر کشور در زمینه سوادآموزی است، بیان کرد: بر اساس آمارها ۹۷.۲ درصد مردم استان بوشهر باسواد هستند.