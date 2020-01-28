به گزارش خبرنگار مهر، عباس امید صبح سه‌شنبه در نشستی خبری که به مناسبت گرامی داشت چهل یکمین دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شده بود، اظهار داشت: همزمان با گرامی داشت دهه فجر انقلاب اسلامی، در روز چهارشنبه بیستم بهمن ماه سال جاری، مسابقه بزرگ کتاب خوانی رنج و گنج ویژه سواد آموزان دوره انتقال برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به سهمیه اختصاص داده شده از سوی سازمان نهضت سواد آموزی کشور ۱۰۸۲ نفر از سواد آموزان استان بوشهر در دوره انتقال در این مسابقه شرکت خواهند کرد.

سرپرست معاونت سوادآموزی استان بوشهر تصریح کرد: مسابقه بزرگ کتاب خوانی رنج و گنج همزمان در ۱۴ منطقه و شهرستان در استان برگزار می‌شود.

وی با تقدیر از مدیریت ارشد آموزش و پرورش استان در حمایت از برنامه‌های مختلف ریشه کنی بی سوادی، گفت: از نفرات برتر انتخاب شده همزمان هفته معلم در اردیبهشت ۱۳۹۹ با اهدا لوح و هدایا تقدیر به عمل خواهد آمد.

امید با بیان اینکه امسال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «رونق تولید» نام گرفته است، هدف از برگزاری مسابقه کتابخوانی رنج و گنج را فرهنگ سازی و کمک به تحقق منویات مقام معظم رهبری دانست.

وی عنوان داشت: این مسابقه در راستای حمایت از رونق تولید و با هدف گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در میان سواد آموزان و تشویق خانواده‌ها ی سواد آموزان در حمایت از رونق تولید برگزار می‌گردد.

سرپرست معاونت سوادآموزی استان بوشهر با تقدیر از نقش رسانه‌ها در انعکاس فعالیت‌های حوزه سواد آموزی استان، بیان کرد: همواره رسانه‌ها در مبارزه با پدیده شوم بی سوادی در کنار حوزه سوادآموزی بوده‌اند و انتظار می‌رود تا حذف کامل بی سوادی در استان این همدلی و همراهی ادامه داشته باشد.