چین ۴ ابر دیتاسنتر می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین در ۴ بیانیه جداگانه اعلام کرد این مجموعه در منطقه شمالی مغولستان داخلی، شمال غربی منطقه نینگشیا، ایالت گانسو و جنوب غربی ایالت گوییژو ساخته می شوند.

مکان های در نظر گرفته شده قادر به استفاده از مزایای انرژی و محیط زیستی هستند تا ابردیتا سنترهایی حافظ محیط زیست بدون انتشار گازهای گلخانه ای بسازند.

اقدام مذکور در حالی عنوان می شود که دیتا سنترهایی که در شرق چین قرار دارند به سختی قابل توسعه اند زیرا دولت های ایالتی محدودیت هایی برای مصرف برق وضع کرده اند.

در برخی از شهرهای مناطق شمالی و غربی چین که سرشار از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشید هستند، قبلاً مراکز داده ای برای خدمت به سواحل توسعه یافته اقتصادی ساخته شده اند.

هنوز مشخص نیست چین چگونه تصمیم دارد مناطق شمالی و غربی که هزار کیلومتر با ساحل فاصله دارند را به مراکزی فعال تبدیل کند.