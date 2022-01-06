دریافت 10 MB کد مطلب 5393697 https://mehrnews.com/xWRst ۱۶ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۱۵ کد مطلب 5393697 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۶ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۱۵ درخواست حاج قاسم در ساعاتی قبل از شهادت در این فیلم بخشی از مستند ۷۲ ساعت که در مورد شهادت حاج قاسم سلیمانی میباشد را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط برنامههای کاروان فرهنگی و هنری «روایت قهرمان» در بوشهر اجرا شد «٧٢ ساعت» چرا از تلویزیون پخش نشد؟/ فردا شب روی آنتن میرود شهید سلیمانی در مسیر «انضباط در اطاعت حق» حرکت کرده است پانزدهمین جلسه ارتقاء قاریان با گرامیداشت یاد سردار دلها همراه شد جانشین دبیر کل جنبش اسلامی بحرین به شهید سلیمانی ادای احترام کرد اتحادیه نویسندگان عرب سالگرد شهادت سردار سلیمانی را گرامی داشت برچسبها قاسم سلیمانی فرهنگ ایثار و شهادت ابو مهدی المهندس
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