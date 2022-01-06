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کد مطلب 5393697
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۱۶ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۱۵

درخواست حاج قاسم در ساعاتی قبل از شهادت

درخواست حاج قاسم در ساعاتی قبل از شهادت

در این فیلم بخشی از مستند ۷۲ ساعت که در مورد شهادت حاج قاسم سلیمانی می‌باشد را مشاهده می‌نمایید.

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