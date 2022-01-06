پانزدهمین جلسه ارتقاء قاریان با گرامیداشت یاد سردار دلها همراه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، پانزدهمین جلسه از سیزدهمین دوره ارتقا قاریان ممتاز قرآن کریم، به صورت نیمه حضوری و با برقراری ارتباط دوسویه و برخط تصویری با قاریان شرکت کننده، به میزبانی شورای عالی قرآن برگزار شد.



در این جلسه ارتقا، قاسم رضیعی و کریم دولتی از استادان و داوران بین المللی به عنوان کارشناس و مصطفی یادگاری، قاری ممتاز کشورمان به عنوان کمک کارشناس و دبیر جلسه، به ارائه نکات فنی و مفاهیمی و تحلیل قرائت قاریان پرداختند.

در این جلسه، محمدجماله از بوشهر، مهدی تقی‌پور از قم با پخش تلاوت تصویری ایشان و محمد موحدیان‌عطار از تهران به صورت حضوری، قاریانی بودند که هرسه نفر آیات ۲۳ تا ۳۰ سوره اسرا را از حفظ تلاوت کردند.

براساس این گزارش، تلاوت محمد موحدیان‌عطار از نظر کارشناسان با کسب نصاب لازم به عنوان تلاوت منتخب پانزدهمین جلسه ارتقا معرفی شد.

در بخشی از این برنامه، با پخش کلیپی تأثیرگذار از سردار سلیمانی و سخنانی از حجت‌الاسلام مسعود عالی، یاد و خاطره سردار مجاهد سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان ایشان گرامی داشته شد.

در پایان این جلسه ارتقا، دعای ختم قرآن توسط مرتضی شکوری قاری ممتاز تهرانی قرائت شد.

سیزدهمین دوره ارتقا قاریان ممتاز، روزهای چهارشنبه به صورت هفته در میان، بعد از اذان مغرب برگزار می‌شود و فیلم کامل جلسات با فاصله چند روز در صفحه مجازی شورا در تارنمای آپارات بارگزاری می‌گردد.