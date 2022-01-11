بافت تاریخی قم ازجمعیت بومی خالی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسلامی در بیست و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، افزود: بسیاری از خانه‌های موجود در این محدوده ویژگی بافت تاریخی را ندارند و از طرفی همین بلاتکلیفی در این محدوده باعث کاهش قیمت این خانه‌ها و اعتراض شهروندان شده است.

رئیس شورای شهر قم با بیان اینکه مدافعان بافت‌های تاریخی حاضر به سکونت در این محدوده نیستند اضافه کرد: تا زمانی که مساله مسکن در کشور به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح است، باید به افزایش ظرفیت مسکن به دنبال نگاه‌های تخصصی و منطبق با واقع باشیم.

اسلامی همچنین با اشاره به طرح شورا مبنی بر الزام شهرداری بر تهیه و تدوین پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم انتظار می‌رود تا به‌صورت جدی‌تری به این مساله ورود پیدا کند.

وی همچنین مساله تخلف‌های ساختمانی و بررسی آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: برای کاهش تخلف‌های ساختمانی در قم باید مساله نظارت مورد توجه جدی قرار بگیرد.