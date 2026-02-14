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۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

سارقان کابل برق و محتویات خودرو در دورود دستگیر شدند

سارقان کابل برق و محتویات خودرو در دورود دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی دورود از دستگیری دو سارق کابل برق و محتویات خودرو و کشف ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان ظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان بررسی موضوع برای شناسانی دستگیری سارق و یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه «ناصرالدین» با اشراف اطلاعاتی دو نفر را دراین‌رابطه شناسائی و پس از هماهنگی قضائی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۵ فقره سرقت کابل و محتویات خودرو اعتراف و به همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضائی شدند خاطرنشان کرد شهروندان خودروهای خود را در پارکینگ‌های عمومی پارک و به تجهیزات ایمنی و بازدارنده مجهز کنند.

کد مطلب 6748551

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