دریافت 4 MB کد مطلب 5400761 https://mehrnews.com/xWVpD ۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۲۸ کد مطلب 5400761 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۲۸ ادامه عملیات نجات دو کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات شبستر جستجوها برای نجات دو کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات شهرستان شبستر آذربایجان شرقی ادامه دارد. کپی شد مطالب مرتبط زمین لرزه سیرچ کرمان تلفات جانی در برنداشت زمین لرزه سیرچ منجر به مصدومیت ۲ نفر شد / ادامه ارزیابی مناطق زلزله زده انتخاب ۲۰۲۰ محله کشور برای توسعه و تحول اجتماع محور زلزله ۴.۸ ریشتری جزیره خارک در بوشهر را لرزاند زلزله «خمارلو » در آذربایجان شرقی را لرزاند زمینلرزه صبح امروز خسارت مالی و جانی نداشت برچسبها شبستر استانداری آذربایجان شرقی کوهنوردی مفقودشدگان زلزله
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