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کد مطلب 5400761
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۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۲۸

ادامه عملیات نجات دو کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات شبستر

ادامه عملیات نجات دو کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات شبستر

جستجوها برای نجات دو کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات شهرستان شبستر آذربایجان شرقی ادامه دارد.

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