آیین تجدید میثاق فرماندهان پدافند هوایی ارتش با رهبر شهید در حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در آیین تجدید میثاق فرماندهان، مسئولان و کارکنان پدافند هوایی ارتش با قائد شهید امت که به مناسبت دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)، در حرم مطهر رضوی(ع) برگزار شد، با تاکید بر این که برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی آماده ایم، گفت: نیازمندی‌ها و سامانه‌های دفاعی کشور به‌صورت مستمر به‌روزرسانی و ارتقا می‌یابد.