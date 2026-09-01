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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

آیین تجدید میثاق فرماندهان پدافند هوایی ارتش با رهبر شهید در حرم رضوی

آیین تجدید میثاق فرماندهان پدافند هوایی ارتش با رهبر شهید در حرم رضوی

مشهد- در این فیلم تصاویری از آیین تجدید میثاق فرماندهان، مسئولان و کارکنان پدافند هوایی ارتش با قائد شهید امت در رواق دارالذکر حرم رضوی مشاهده می کنیدـ

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به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در آیین تجدید میثاق فرماندهان، مسئولان و کارکنان پدافند هوایی ارتش با قائد شهید امت که به مناسبت دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)، در حرم مطهر رضوی(ع) برگزار شد، با تاکید بر این که برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی آماده ایم، گفت: نیازمندی‌ها و سامانه‌های دفاعی کشور به‌صورت مستمر به‌روزرسانی و ارتقا می‌یابد.

کد مطلب 6934387

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    نظرات

    • محمدی IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      1 0
      پاسخ
      راه حضرت امام خامنه‌ای شهید اقامه دارد

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