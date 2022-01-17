  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ دی ۱۴۰۰، ۸:۰۲

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

هوای سرد و برفی در گلستان/ خزر طوفانی است

هوای سرد و برفی در گلستان/ خزر طوفانی است

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از ادامه فعالیت سامانه سرد و بارشی در استان خبرداد و گفت: سامانه بارشی جدید از روز پنج شنبه وارد گلستان می شود.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موج دوم سامانه سرد و بارشی که از روزهای گذشته در استان فعال بود، دیروز(یکشنبه) اثرات خود در نوار شمالی و جنگل گلستان نشان داد.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: براساس الگوهای هواشناسی انتظار داریم که امروز(دوشنبه) تا بامداد روز سه شنبه، هوای استان ابری همراه با بارندگی بوده و در ارتفاعات شاهد وزش باد شدید، پدیده مه و ریزش برف خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت این سامانه کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده ای دور از انتظار نیست لذا مردم و مسئولان ذیربط باید تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.

داداشی گفت: همچنین در مدت فعالیت این سامانه دریا مواج و طوفانی خواهد بود و طول موج به ۲.۵ متر هم خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی گلستان بیان کرد: از بامداد روز سه شنبه تا روز چهارشنبه با عبور امواج این سامانه هوای استان پایدار خواهد بود اما از روز پنج شنبه موج ناپایدار دیگری آسمان استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد که پیامد آن بارش باران در پایین دست و ریزش برف در بالادست است.

طبق گفته داداشی فعالیت این سامانه با شدت و ضعف تا روز شنبه در استان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5401525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه