تماس فنرباغچه با وکیل سه بازیکن/ صیادمنش در لیست فروش است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از بازگشت اللهیار صیادمنش از باشگاه زوریا لوهانسک اوکراین به تیم فنرباغچه ترکیه، تکلیف این مهاجم تیم ملی فوتبال ایران هنوز مشخص نشده است.

صیادمنش که یک فصل و نیم خوب را به صورت قرضی در زوریا پشت سر گذاشته بود، تا امروز جایی در لیست باشگاه فنرباغچه ندارد و خبری هم از انتقال رسمی او به باشگاه‌های دیگر منتشر نشده است.

بی خبری از وضعیت صیادمنش تا جایی پیش رفت که حتی بعضی از هواداران فنرباغچه تصور کردند او حتی در تمرینات هم حضور ندارد. با این حال انتشار تصویری از یک هوادار با صیادمنش مقابل در ورودی باشگاه فنرباغچه ثابت کرد این مهاجم حداقل برای انجام تمرینات (حتی تمرینات فردی) به باشگاه مراجعه می‌کند.

امروز همچنین سایت ajansspor ترکیه به لیست فروش باشگاه فنرباغچه اشاره کرد که نام صیادمنش هم در این لیست دیده می‌شود.

به نوشته این سایت، مدیران این باشگاه ترکیه‌ای قصد دارند زالای، کیم مین جائه و اوسایی ساموئل را در مجموع با هدف کسب ۷۸ میلیون یورو به فروش برسانند و از وکلای آنها خواسته‌اند تا برای انجام مذاکره به استانبول بیایند.

در ادامه گزارش این رسانه ترکیه‌ای آمده است که فنرباغچه آماده فروش پنج، شش بازیکن دیگر خود از جمله اللهیار صیادمنش، گوستاوو، پلکاس، سوسا و سردار دورسون است. انتظار می‌رود این بازیکنان هم روی هم رفته با مبلغ ۲۵ میلیون یورو به فروش برسند.

صیادمنش پیش از این تایید کرده بود که از باشگاه‌های هال سیتی انگلیس و اندرلخت بلژیک پیشنهاد دارد. گفته می‌شود هال سیتی حتی با ارائه پیشنهاد ۵ میلیون یورویی، یکی از مشتریان مهاجم ۲۰ ساله ایران است.