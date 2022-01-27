به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، با اشاره به اینکه پیک سویه اومیکرون در حال افزایش است، افزود: سرایت این سویه شدید بوده و بیمارستان‌های کشور ضمن آمادگی کامل، باید دستگاه‌های اکسیژن، ونتیلاتور و همچنین دارو به میزان کافی در دسترس داشته باشند.

وی تصریح کرد: تنها نگرانی ما رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم است و اگر شرایط بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی بدین منوال ادامه یابد در هفته‌های آتی شاهد افزایش آمار بستری و مرگ و میرها خواهیم بود.

کریمی بر لزوم اهتمام مردم به واکسیناسیون تأکید کرد و ادامه داد: مقاومت در برابر اومیکرون با تزریق دوز اول و دوم فقط ۱۰ درصد است، اما دوز سوم سبب می‌شود تا مقاومت در برابر این سویه به ۸۰ درصد برسد.