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۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲:۴۰

معاون درمان وزارت بهداشت؛

۲ دوز واکسن فقط ۱۰ درصد ایمنی در مقابل اومیکرون ایجاد می‌کند

۲ دوز واکسن فقط ۱۰ درصد ایمنی در مقابل اومیکرون ایجاد می‌کند

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با توجه به گسترش سویه اومیکرون، نگرانی از افزایش موارد بستری و ایجاد پیک جدید در هفته های آینده وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، با اشاره به اینکه پیک سویه اومیکرون در حال افزایش است، افزود: سرایت این سویه شدید بوده و بیمارستان‌های کشور ضمن آمادگی کامل، باید دستگاه‌های اکسیژن، ونتیلاتور و همچنین دارو به میزان کافی در دسترس داشته باشند.

وی تصریح کرد: تنها نگرانی ما رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم است و اگر شرایط بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی بدین منوال ادامه یابد در هفته‌های آتی شاهد افزایش آمار بستری و مرگ و میرها خواهیم بود.

کریمی بر لزوم اهتمام مردم به واکسیناسیون تأکید کرد و ادامه داد: مقاومت در برابر اومیکرون با تزریق دوز اول و دوم فقط ۱۰ درصد است، اما دوز سوم سبب می‌شود تا مقاومت در برابر این سویه به ۸۰ درصد برسد.

کد مطلب 5410593

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سامانه واکسن مشکل داره. 10 درصد افراد سیستم خطاب 365 روز نشون میده و واکسن دوز سوم تزریق نمیکنن. سامانه رو درست کنید

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