به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا»، جزئیات همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» اعلام شد.

این‌همایش روزهای ۱۷ تا ۲۰ بهمن‌ توسط موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به‌صورت مجازی برگزار می‌شود. علاوه بر مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه الزهرادر برگزاری این همایش مشارکت داشته‌اند.

بنا به اعلام دبیرخانه همایش، مراحل اجرائی و علمی همایش از دی‌ماه سال ۱۳۹۹ شروع شد و دستاوردهای علمی و پژوهشی این همایش طی این چهار روز به‌صورت مجازی ارائه خواهد شد. این سخنرانی‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی و در قالب یک افتتاحیه، هشت پنل و یک اختتامیه ارائه خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این آدرس (https://www.irip.ac.ir/u/۱۳v) در این برنامه شرکت کنند.

نشست‌های همایش به قرار زیر است:

روز اول

یکشنبه، ۱۷ بهمن ماه۱۴۰۰

برنامه صبح

افتتاحیه

(۱۰:۰۰-۱۲:۳۰)

احمدحسین شریفی (رئیس مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران(

سیدمحمود یوسف ثانی )مدیر همایش بین المللی انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا(

لیلا کیان‌خواه، محمدجواد اسماعیلی (دبیران علمی همایش بین المللی انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا)

سخنرانی افتتاحیه:

سیدحمید طالب‌زاده (دانشگاه تهران)

اندیشیدن از «کلی طبیعی» ابن‌سینا تا «کوگیتو»ی دکارت

روز دوم

یکشنبه، ۱۷ بهمن ماه۱۴۰۰

برنامه عصر

نشست اول: علم النفس (۱)

(۱۴:۰۰-۱۷:۳۰)

مدیر نشست: لیلا کیان‌خواه (مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)

علی شیروانی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

برهانی تازه بر اساس «انسان معلّق در فضا»ی ابن‌سینا با الهام از برهان دکارت بر اصالت نفس

مجید احسن (دانشگاه امام صادق «علیه السلام»)، میلاد نوری (مدرس دانشگاه)

چالش سینوی در مسئلۀ حدوث نفس و بازسازی صدرایی آن

مهدی ذاکری (دانشگاه تهران)

روش ابن‌سینا در نفس‌شناسی

علی مخبر (پزشک متخصص داخلی، دکترای فلسفه دانشگاه تربیت مدرس)

محک براهین تجرد نفس در فلسفة ابن‌سینا

سیدجمال‌الدین میرشرف‌الدین (دانشگاه ادیان و مذاهب)

تعلیق انسان در فضای سینوی

سیدمحمد منافیان (دکترای فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، محقق همکار با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

جایگاه میانی علم النفس در علم‌شناسی

علی اصغر ولنی (دانشگاه شهید مطهری)، حبیبه مولاپناه علی اصغر ولنی (دانشگاه شهید مطهری)

نقد و بررسی مبانی و پیامدهای «انسان معلّق در فضا» از دیدگاه ابن‌سینا

SECOND DAY - February ۷, ۲۰۲۲ (Monday) Opening ۱۰:۰۰ (۶:۳۰ GMT)

Session ۲ (Morning): International lectures

(۱۰:۰۰- ۱۳:۰۰)

Chair: Mohammad Javad Esmaeili (Iranian Institute of Philosophy)

Jules Janssens (KU Leuven)

Ibn Sina on The life in Thereafter and The Issue of Human Responsibility

Jari Kaukua (University of Jyväskylä)

Future Contingents in Avicenna

Amirehsan Karbasizadeh (University of Isfahan)

Ibn Sina on Emotions

Esat Burak Şaman (Istanbul ۲۹ Mayis University)

A Review and Assessment of Ibn Sina Studies in Turkey: Around the Soul

Hanif Amin Bidokhti (Ludwig-Maximilians-Universität)

Intellect and Science: Division of Philosophy in Ibn Sina and Their Relation to His Psychology and Theory of Intellect

Mousa Mohammadian (Ahmedabad University)*, Faeze Fazeli (University of Notre Dame)

?Avicenna’s Flying Man in Einstein’s Elevator: What Does the Flying Man Know

Session ۲: International lectures

(۱۴:۰۰- ۱۷:۳۰)

Chair: Ahmad Asgari (Shahid Beheshti University)

Nadia Maftuni (Tehran University)

Ibn Sina Developing Farabi’s Theory of Perceptual Faculties

Ahmad Hosseini (Shahid Madani University)

The Printaphysics of the Flying Man: Towards a New Reading of Avicenna’s al-Isharat wa al-Tanbihat

Peter Nuikic (University of Belgrade)

The Canon of Medicine: Avicenna's Principles for Maintaining Health

Shahrzad Irrannejad (Johannes Gutenberg University of Mains)

Metaphors and The Faculties of the Soul: The Inner Senses in Dānešnāme-ye ʿAlāʾī

Ehsan Karimi (Allameh Tabatabaii University)

Ibn Sina's Metaphysics of Human Subjectivity

Abdullah Basaran (Hitit University of Turkey)

Avicenna on place

روزسوم

سه شنبه، ۱۹ بهمن ماه۱۴۰۰

برنامه صبح

نشست چهارم: علم النفس (۲)

(۱۰:۰۰-۱۲:۳۰)

مدیر نشست: حسین حمداللهی (مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)

شهناز شایان‌فر (دانشگاه الزهرا)

قوة متصرفه و نقش آن در استکمال نفس

عین‌الله خادمی (دانشگاه شهید رجایی)، امیرحسین منصوری نوری (دانشگاه شهید رجایی)٭

تبیین چگونگی نقش‌آفرینی بدن در حصول علم برای نفس با تکیه بر آرای ابن‌سینا

سیدعمار کلانتر (دانشگاه تهران)

خیال منتشر در آثار ابن‌سینا

سیدحامد هاشمی (مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)

رابطة نفس و معقولات در آثار ابن‌سینا: تحلیل متون و رفع تناقض‌های ظاهری

علی افضلی (مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)

مقایسه «عقل اوّل» در فلسفۀ ابن‌سینا، با «عقل» و «روح» پیامبر اکرم«صلوات الله علیه»، به عنوان «نخستین مخلوق» در آموزه‌های اسلامی

نشست پنجم: انسان و دین

(۱۴:۰۰-۱۵:۳۰)

مدیر نشست: حسین بیطرف (مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)

فرزانه ذوالحسنی (دانشگاه زنجان)

مبانی معرفت‌شناختی سینوی در ابلاغ وحی

مرتضی پویان (دانشگاه ادیان و مذاهب)‌

امکان عقلی نبوت انسان در ساحت وجود و جامعه از منظر ابن‌سینا

حسین بی‌طرف (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)‌

اشکالات توماس آکوئینی به ابن‌سینا در مسئلة نبوت

نشست ششم: انسان و زبان

(۱۵:۳۰-۱۶:۳۰)

مدیر نشست: فاطمه شهیدی (مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)

مهدی گل‌پرور (دانشگاه امیرکبیر)

جدایی منطق از علم النفس؛ ابن‌سینا در برابر مکاتب مغربی

فاطمه رحیمی (دانشگاه پیام نور)

بررسی نظریه «محاکات» و «بازنمایی» در فلسفۀ هنر ارسطو و ابن‌سینا

نشست هفتم: سیاست

(۱۶:۳۰-۱۸:۰۰)

مدیر نشست: سعید ماخانی (مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)

علی لاریجانی (دانشگاه تهران)‌

حکمرانی مطلوب از دیدگاه شیخ الرئیس ابن‌سینا

میثم سفیدخوش‌ (دانشگاه شهید بهشتی)

تحلیلی بر اندیشه سیاسی و تربیتی ابن‌سینا بر اساس کتاب خطابة وی

طیبه محمدی‌کیا (پژوهشگاه علوم انسانی)‌

شکل‌گیری سیاست و انسان سیاسی در اندیشة سینایی

روزچهارم

چهارشنبه، ۲۰ بهمن ماه۱۴۰۰

برنامه صبح

نشست هشتم: اخلاق

(۱۰:۰۰- ۱۲:۰۰)

مدیر نشست: مصطفی زالی (دانشگاه تهران)

مصطفی زالی (دانشگاه تهران)

چهار خوانش رقیب از فرااخلاق سینوی

عبدالله صلواتی )دانشگاه شهید رجایی)

تمهیدی بر اخلاق عرفانی در حکمت سینوی

محمدهانی جعفریان (دانشگاه تربیت مدرس)

گذر از کارکرد مفهوم خُلق در اندیشة ابنسینا و طرح اخلاق مبتنی بر خالق

بهروز محمدی منفرد (دانشگاه تهران)

تقلیل‌گرائی فوق طبیعت‌گرایانه در اندیشة فرااخلاقی ابن‌سینا

اختتامیه

(۱۴:۰۰-۱۶:۰۰)

سخنرانان اختتامیه:

Amos Bertolacci (Scuola IMT Alti Studi Lucca)

Things That No Eye Has Ever Seen and No Ear Has Ever Heard: Avicenna in the Epistemic Limits of the Revealed Religion, Between Islam and Christianism

حسین معصومی همدانی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)

بررسی تطبیقی نظریة ادراک ابن‌سینا و ابن‌هیثم