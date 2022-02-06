فریدون عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به ادعای اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تعلیق چند تحریم هسته‌ای ایران، اظهار داشت: این اقدام کاملاً نمایشی است، برای آمریکایی‌ها مصرف داخلی دارد و هیچ تأثیری در وضعیت کشورمان ندارد.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بیان کرد: آمریکایی‌ها اعلام کردند که تحریم نیروگاه بوشهر به حالت تعلیق درمی‌آید. ما خطاب به آنان می‌گوئیم که ایران و روسیه درباره نیروگاه اتمی بوشهر قرارداد نظامی نبستند، بلکه قراردادشان درباره تولید برق است. هدف آمریکا از تحریم نیروگاه بوشهر آن بوده است که ما برق تولید نکنیم اما با قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده است، ما این کار را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: ایران با روسیه برای توسعه نیروگاه بوشهر قرارداد دارد و اگر بحث تحریم مطرح بود، روسیه با ایران این قرارداد را نمی‌بست. فاز اول نیروگاه بوشهر به پایان رسیده و قرارداد دو فاز دیگر نیروگاه اتمی بوشهر هم بسته شده است. مشکل فعلی ما در زمینه توسعه فاز دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر مربوط به مسائل مالی است.

عباسی گفت: آمریکا و برخی از کشورهای غربی حساب‌های بانکی ما را بستند، پول به ایران نمی‌آید و ما نمی‌توانیم پول روس‌ها را بدهیم. بنابراین غرب و آمریکا اگر حسن نیت دارند، باید حساب‌های بانکی ایران را باز کنند تا ما مشکلی در زمینه مراودات خود با کشورهای دنیا نداشته باشیم.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی افزود: باید تحریم بانک‌های ایران و تحریم بیمه و کشتیرانی برداشته شود. معافیت تحریمی در حوزه فنی هسته‌ای مرتبط با نیروگاه بوشهر که آمریکایی‌ها ادعا کردند، هیچ فایده‌ای ندارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره معافیت تحریمی رآکتور اراک، گفت: در دولت روحانی، رآکتور اراک مطابق با نظر آمریکایی‌ها تغییر پیدا کرد و سوال ما آن است که از رآکتور اراک چه چیزی باقی مانده است که آمریکایی‌ها بخواهند تحریم آن را بردارند و یا برندارند؟ آمریکایی‌ها دیگر می‌خواهند چه چیزی را تحریم کنند؟

وی تاکید کرد: هدف آمریکایی‌ها از مطرح کردن تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران فقط یک کار نمایشی است که نباید به آن توجه کنیم. تعلیق چند تحریم هسته‌ای ایران هیچ تأثیری ندارد و با این کار هیچ اتفاقی برای ما نمی‌افتد.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با اشاره به اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بازگشت معافیت تحریمی رآکتور تحقیقاتی تهران، ادامه داد: آمریکایی‌ها رآکتور تهران را تحریم کردند تا سوخت به این بخش داده نشود اما ما ۱۰ سال پیش کاملاً عزتمندانه سوخت رآکتور تهران را تولید کردیم. سوال این است که آمریکا می‌خواهد چه تحریمی را تعلیق کند؟ آیا می‌خواهد سوخت راکتور تهران را به ما دهد و یا آنکه اجازه دهد کشورهای دیگر به ما سوخت دهند؟ زمانی که ما خودمان سوخت راکتور تهران را تأمین می‌کنیم، این کار چه فایده‌ای دارد؟

عباسی متذکر شد: ما اتاق کنترل رآکتور تهران را به روز کردیم و از حالت آنالوگ خارج و به حالت دیجیتال تبدیل کردیم. ما برنامه ساخت رآکتور مشابه تهران را با قدرت بالاتر داریم و نیازی نداریم که آمریکایی‌ها افاضه فضل کنند و حتی می‌توانیم سایر راکتورها را هم به روز کنیم.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطرح شدن تعلیق برخی از تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکایی‌ها جز فریب چیز دیگری نیست و نباید در مذاکرات به این موضوع توجه کنیم، گفت: تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران باید در مذاکرات نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها مصر باشد. نباید هیچ وقفه‌ای در مذاکرات ایجاد شود و مذاکرات باید در جهت رفع تحریم‌ها ادامه پیدا کند.